Украинские спецназовцы окончательно вывели из строя железнодорожный паром Славянин.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали в украинской военной разведке, в ночь с 5 на 6 апреля специалисты Департамента активных действий ГУР МО ударами беспилотников вывели из строя последний оставшийся на плаву железнодорожный паром Славянин, который использовала российская армия в Керченском проливе.

По данным Главного управления разведки, Славянин являлся ключевым звеном в обеспечении оккупантов в Крыму.

Как отметили в ГУР Минобороны, этим паром враг перебрасывал горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы для обеспечения российских войск.

Следует отметить, что в марте 2026 года спецназовцы ГУР вывели из строя паром Славянин и нанесли повреждения судну Авангард, которые российские оккупанты использовали для продолжения войны против Украины.

Кроме того, тогда во время спецоперации разведчики ГУР вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали инфраструктуру порта Кавказ в Краснодарском крае, которую Россия активно использовала для ведения вооруженной агрессии.

