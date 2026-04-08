Спецоперация в Керченском проливе: выведен из строя последний железнодорожный паром РФ
Как рассказали в украинской военной разведке, в ночь с 5 на 6 апреля специалисты Департамента активных действий ГУР МО ударами беспилотников вывели из строя последний оставшийся на плаву железнодорожный паром Славянин, который использовала российская армия в Керченском проливе.
По данным Главного управления разведки, Славянин являлся ключевым звеном в обеспечении оккупантов в Крыму.
Как отметили в ГУР Минобороны, этим паром враг перебрасывал горюче-смазочные материалы, вооружение, военную технику и боеприпасы для обеспечения российских войск.
Следует отметить, что в марте 2026 года спецназовцы ГУР вывели из строя паром Славянин и нанесли повреждения судну Авангард, которые российские оккупанты использовали для продолжения войны против Украины.
Кроме того, тогда во время спецоперации разведчики ГУР вместе с другими подразделениями Сил обороны атаковали инфраструктуру порта Кавказ в Краснодарском крае, которую Россия активно использовала для ведения вооруженной агрессии.