Українські спецпризначенці остаточно вивели з ладу залізничний пором Славянин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Виведення з ладу порому Славянин

Як розповіли в українській воєнній розвідки, в ніч з 5 на 6 квітня фахівці Департаменту активних дій ГУР МО ударами безпілотників вивели з ладу останній залізничний пором Славянин, який залишався на плаву та який використовувала російська армія в Керченській протоці.

За даними Головного управління розвідки, Славянин був ключовою ланкою у забезпеченні окупантів у Криму. Цим поромом ворог перекидав паливно-мастильні матеріали, озброєння, військову техніку та боєприпаси для забезпечення російських військ.

Варто зазначити, що у березні 2026 року спецпризначенці ГУР вивели з ладу пором Славянин та завдали пошкоджень судну Авангард, які російські окупанти використовували для продовження війни проти України.

Крім цього, тоді під час спецоперації розвідники ГУР разом із іншими підрозділами Сил оборони атакували інфраструктуру порту Кавказ у Краснодарському краї, яку Росія активно використовувала для ведення збройної агресії.

