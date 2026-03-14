Ночью против 14 марта спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины поразили два российских военных судна Славянин и Авангард, которые использовались для перевозки техники и боеприпасов через Керченскую переправу.

По данным Главного управления разведки, ночью с 13 на 14 марта бойцы Департамента активных действий ГУР провели операцию, в результате которой вывели из строя железнодорожный паром Славянин и повредили судно Авангард.

— Эти судна были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора – речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов, – рассказали в разведке.

Кроме того, спецназовцы военной разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта Кавказ в Краснодарском крае, который Россия эксплуатирует для войны против Украины.

Напомним, украинские войска поразили аэродром Майкоп в Республике Адыгея на территории России и основной производственный корпус при атаке на завод Кремний Эл в Брянске.

Кроме того, во время совместной операции СБУ и Сил обороны в порту Новороссийск ночью 2 марта был поражен российский тральщик Валентин Пикуль и повреждены два противолодочных корабля. Тогда пострадали 14 российских моряков и 3 погибли.

2 марта ВСУ также поразили два корабля Черноморского флота России. Среди них – российские фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров. В Генеральном штабе ВСУ заявили, что подобные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса России будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Фото: ГУР МО Украины

