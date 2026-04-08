В Киеве задержали агента РФ, который готовил покушение на чиновника Федерации работодателей
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента российской ФСБ, который по заказу врага готовил теракт в Киеве; в частности, жертвой должен был стать один из руководителей Федерации работодателей Украины.
Об этом сообщает СБУ.
Предотвращение теракта в Киеве
По данным Службы безопасности Украины, житель временно оккупированной территории Донецкой области осенью 2025 года согласился на сотрудничество с сотрудником ФСБ, подразделение которого специализируется на диверсионной деятельности и терактах на территории Украины. Личность этого куратора уже установлена.
Мужчина прибыл в Киев для подготовки теракта. По замыслу, агент должен был взорвать одного из руководителей Федерации работодателей у подъезда его дома, когда тот утром будет идти на работу.
Агент ФСБ жил в съемной квартире и тщательно отслеживал маршруты передвижения чиновника. Для конспирации предатель регулярно менял внешность и одежду.
Общение с куратором происходило через мессенджер.
Сотрудники СБУ предотвратили покушение на убийство и задержали агента после того, как он провел доразведку на месте запланированного теракта.
— Российские спецслужбы рассчитывали не только осуществить взрыв, но и создать панику, подорвать чувство безопасности и дискредитировать способность государства защищать граждан, — подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на теракт). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также подозрение получили и российский куратор. Ему также инкриминируют законченное покушение на теракт.