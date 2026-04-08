Контррозвідка СБУ викрила та затримала агента російської ФСБ, який на замовлення ворога готував теракт у Києві, зокрема, жертвою мав стати один із керівників Федерації роботодавців України.

Про це повідомляє СБУ.

Запобігання теракту у Києві

За даними Служби безпеки України, мешканець тимчасово окупованої території Донеччини восени 2025 року погодився на співпрацю із співробітником ФСБ, підрозділ якого спеціалізується на диверсійній діяльності та терактах на території України. Особу цього куратора вже встановили.

Чоловік прибув до Києва для підготовки теракту. За задумом, агент мав підірвати одного з керівників Федерації роботодавців біля під’їзду його будинку, коли той вранці буде йти на роботу.

Агент ФСБ жив на орендованій квартирі і ретельно відстежував маршрути переміщення посадовця. Для конспірації зрадник регулярно змінював зовнішність та одяг.

Спілкування із куратором відбувалося через мессенджер.

Співробітники СБУ запобігли замаху на вбивство та затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту.

— Російські спецслужби розраховували не лише здійснити підрив, а й створити паніку, підірвати відчуття безпеки та дискредитувати здатність держави захищати громадян, — наголосили в Офісі генпрокурора.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на теракт). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також підозру отримав й російський куратор. Йому також інкримінують закінчений замах на теракт.

Наприкінці березня у Києві та області правоохоронці викрили та знешкодили агентурну мережу РФ, яка готувала серію замовних убивств українських військових і громадських діячів.

Пов'язані теми:

