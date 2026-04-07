В Днепропетровской области правоохранители задержали инженера стратегического оборонного завода, который сотрудничал с российскими ФСБ и ГРУ.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и в СБУ.

Задержание шпиона на оборонном заводе

По данным СБУ, российские спецслужбы завербовали 56-летнего инженера через его сына, который отбывает тюремное наказание на территории России за наркопреступления. Оккупанты пообещали мужчине амнистировать сына, а за это агент должен был собирать и передавать им секретные сведения об оборонных заказах.

Сейчас смотрят

Инженер передавал россиянам данные об испытаниях вооружения на территории Днепропетровской области. В частности, речь идет об иностранных танках, артиллерийских снарядах и одном из важных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Предатель передавал информацию о местах проведения испытаний, а также объемах производства. Также российские спецслужбы надеялись получить от своего агента геолокации высокотехнологичных помещений и производственной зоны предприятия, по которым враг готовил удары баллистической техникой.

А еще фигурант должен был подыскать среди коллег и охраны завода потенциальных кандидатов на вербовку.

Для связи мужчина использовал различные аккаунты в Telegram и отправлял фотоматериалы.

Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины компьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации, содержащие техническую документацию оборонного назначения.

Предатель задержан. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры ему было предъявлено подозрение по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.