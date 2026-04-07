Четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в России — Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) после ударов украинских дронов остановился и, вероятно, не возобновит работу раньше конца апреля.

Об этом 7 апреля сообщает Reuters со ссылкой на источники в российской нефтяной отрасли.

В России остановился завод НОРСИ: что известно

— Временное закрытие НПЗ НОРСИ усилит неопределенность в энергетическом секторе России, который уже пострадал от регулярных атак со стороны Украины, в частности в отношении крупнейших нефтяных экспортных терминалов на Черном и Балтийском морях, — пишет издание.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что во время атаки дронов были поражены два объекта завода НОРСИ, а также “повреждены электростанция и несколько домов”.

По данным Санкт-Петербургской международной товарной биржи, корпорация Лукойл не выставляла на продажу бензин, дизельное топливо или мазут с этого НПЗ.

В компании Лукойл не ответили на запрос Reuters о комментарии.

НПЗ НОРСИ является вторым по величине производителем бензина в России. Завод может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, или около 320 тыс. баррелей в сутки, подытожили в агентстве.

Экспорт нефти из терминала Шесхарис приостановлен

Экспорт сырой нефти с российского терминала Шесхарис в Новороссийске приостановился после массированной атаки дронов и пожара, который возник вследствие этого, пишет Reuters.

Терминал, который обычно загружает 700 тыс. баррелей сырой нефти в день, является основным нефтяным портом России в Черном море.

Два источника сообщили, что порт еще не оценил масштабы ущерба.

Атака на черноморский терминал в начале марта уже приводила к приостановке загрузки на пять дней.

Экспорт нефти из главного балтийского порта России Усть-Луга также приостановился с прошлой недели после массированных атак беспилотников и пожаров.

Источники Reuters сообщили, что Россия будет вынуждена сократить добычу, поскольку запасы растут, а хранилища заполняются.

Это происходит на фоне того, что из-за войны в Иране международный спрос на альтернативы ближневосточной нефти остается высоким, и РФ могла бы максимизировать выгоду от скачка цен на нефть.

