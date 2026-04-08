Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 8 квітня: ЗСУ знищили 1 030 окупантів та 63 артсистеми
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1 030 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 8 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб,
- танків – 11 846 +(5) од.,
- бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.,
- артилерійських систем – 39 625 (+63) од.,
- РСЗВ – 1 723 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 341 (+1) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 103 (+241) од.,
- спеціальної техніки – 4 117 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.