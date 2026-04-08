Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували майже 1 030 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 8 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб,

танків – 11 846 +(5) од.,

бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.,

артилерійських систем – 39 625 (+63) од.,

РСЗВ – 1 723 (+1) од.,

засобів ППО – 1 341 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 350 од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 103 (+241) од.,

спеціальної техніки – 4 117 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 505-ту добу.

Пов'язані теми:

