Будапешт вигадав нові звинувачення стосовно затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині. У банку та МЗС України відреагували.

Речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х повідомив, що, за версією NAV (Національна податкова та митна адміністрація Угорщини), броньовані автомобілі перевозили нові банкноти євро та доларів, які нібито ніколи не перебували в обігу.

Слідчі стверджують, що ці кошти пов’язані з кількома фінансовими установами:

українським Ощадбанком;

банками у Польщі;

фінустановою у Гібралтарі.

Серед “доказів” Будапешт представив відеозапис, на якому нібито видно, як колишній генерал-майор української розвідки підробляє документи просто в туалеті автозаправки.

На тому ж відео, за твердженням NAV, чути розмови його супутників про “платежі, пов’язані з корупцією”. Втім, саме відео податкова не публікує.

Реакція Ощадбанку на нові звинувачення Угорщини

Ощадбанк офіційно заявив, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади.

Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу “корупційні гроші”. Саме на цій спеціально доданій фразі й грунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку.

У фінустанові наголосили, що опубліковане відео – архівне і було записано 10 березня 2025 року поблизу Відня.

Зазначається, що всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів. Однак під час поїздки 10 березня 2025 року на маршруті сталась поломка інвертора. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику.

Пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет, а підпис керівника групи на документах був завірений печаткою.

— Всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України, – йдеться у заяві Ощадбанку.

Вибір паркувального майданчика для доступу до електромережі був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі.

Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

Крім того, там, посилаючись на звинувачення з боку NAV щодо того, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу, наголошує, що це повністю відповідає законній діяльності Ощадбанку щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія).

Також Ощадбанк наголошує, що протягом майже одного місяця з моменту затримання українців, які мають статус свідків, слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання їх майна, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься.

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною.

Реакція МЗС України на угорські звинувачення

У МЗС України прокоментували заяви Угорщини.

— Вважаємо, що це був акт державного бандитизму, коли Угорщина викрала людей і гроші, які пересувалися, можливо, в рамках угод між Австрією та Україною, — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

До того ж, він додав, що немає жодних меж, які не готовий перейти уряд Віктора Орбана, коли йдеться про маніпуляції темою України. За словами Тихого, Україна буде добиватися справедливості.

Нагадаємо, вчора на території Угорщини правоохоронці незаконно затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку.

Як повідомили в Ощадбанку, в автівках було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота. Машини здійснювали регулярне перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України.

