В преддверии Пасхи украинцы активно посещают строительно-хозяйственные торговые сети, в частности Эпицентр, где можно приобрести все необходимое для подготовки к празднику — от товаров для дома и декора до кухонной утвари и продуктов для праздничного стола.

Это удобный вариант для тех, кто планирует обновить дом, приобрести праздничные украшения или подготовиться к пасхальным приготовлениям в одном месте.

Более того, в сети Эпицентр уже появились и сезонные предложения, в частности праздничная пасхальная выпечка.

Покупателям предлагают крафтовые паски, в том числе варианты с миндальными хлопьями, сухофруктами и цукатами, которые уже стали частью праздничного ассортимента в отдельных магазинах сети.

График работы Эпицентров на Пасху 2026 года в Украине

Изменения графиков в предпраздничный период характерны для торговых центров сети в разных городах Украины.

Мы позвонили на горячую линию Эпицентра, где нам сообщили, что в целом в большинстве магазинов сети 12 апреля предусмотрен сокращенный рабочий день.

Специалист горячей линии напомнил, что оформить заказ в Эпицентре можно и онлайн. В то же время, даже при заказе через сайт, подтверждение заказов и консультации операторов осуществляются с 08:00 до 22:00. То есть в ночное время обработка заявок не проводится.

Кроме того, покупателям рекомендуется учитывать график работы почтовых операторов, поскольку в праздничный период возможны задержки с доставкой или изменение режима работы отделений. Это может повлиять на сроки получения заказов, оформленных накануне Пасхи.

Эпицентр: график работы на Пасхальные праздники в Кривом Роге

В Кривом Роге жители смогут посетить магазин с 10:00 до 18:00. В то же время, как уточнил специалист горячей линии, график работы в разных городах отличается.

Это объясняется тем, что каждый магазин формирует собственный режим работы с учетом локального спроса, нагрузки и организационных особенностей. Поэтому покупателям рекомендуют заранее уточнять актуальный график работы Эпицентра на Пасху 2026 в своем городе перед визитом.

Как будет работать Эпицентр на Пасху 2026 в Житомире

В Житомире также обнародовали график работы торгового центра Эпицентр на период пасхальных праздников. Как сообщается на странице магазина, в праздничные дни заведение будет работать по измененному расписанию.

В частности:

11 апреля — с 08:00 до 20:00

12 апреля — с 10:00 до 19:00

13 апреля — обычный рабочий день

Где проверить актуальный график работы Эпицентров на Пасху

Поскольку в отдельных магазинах Эпицентра график работы на Пасху 2026 года отличается, актуальную информацию стоит уточнять непосредственно перед посещением.

В частности, самые точные данные можно найти:

на официальных страницах Эпицентра в социальных сетях

в конкретном торговом центре в вашем городе

или по телефону горячей линии магазина 0 800 20 27 27

Связанные темы:

