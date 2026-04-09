График работы Эпицентров на Пасху 2026 года: как будут работать магазины в праздничные дни
- В преддверии Пасхи Эпицентр предлагает всё необходимое для праздника — от украшений до пасхальных куличей ручной работы.
- 12 апреля в большинстве магазинов ожидается сокращённый график работы, но он различается в зависимости от города.
В преддверии Пасхи украинцы активно посещают строительно-хозяйственные торговые сети, в частности Эпицентр, где можно приобрести все необходимое для подготовки к празднику — от товаров для дома и декора до кухонной утвари и продуктов для праздничного стола.
Это удобный вариант для тех, кто планирует обновить дом, приобрести праздничные украшения или подготовиться к пасхальным приготовлениям в одном месте.
Более того, в сети Эпицентр уже появились и сезонные предложения, в частности праздничная пасхальная выпечка.
Покупателям предлагают крафтовые паски, в том числе варианты с миндальными хлопьями, сухофруктами и цукатами, которые уже стали частью праздничного ассортимента в отдельных магазинах сети.
График работы Эпицентров на Пасху 2026 года в Украине
Изменения графиков в предпраздничный период характерны для торговых центров сети в разных городах Украины.
Мы позвонили на горячую линию Эпицентра, где нам сообщили, что в целом в большинстве магазинов сети 12 апреля предусмотрен сокращенный рабочий день.
Специалист горячей линии напомнил, что оформить заказ в Эпицентре можно и онлайн. В то же время, даже при заказе через сайт, подтверждение заказов и консультации операторов осуществляются с 08:00 до 22:00. То есть в ночное время обработка заявок не проводится.
Кроме того, покупателям рекомендуется учитывать график работы почтовых операторов, поскольку в праздничный период возможны задержки с доставкой или изменение режима работы отделений. Это может повлиять на сроки получения заказов, оформленных накануне Пасхи.
Эпицентр: график работы на Пасхальные праздники в Кривом Роге
В Кривом Роге жители смогут посетить магазин с 10:00 до 18:00. В то же время, как уточнил специалист горячей линии, график работы в разных городах отличается.
Это объясняется тем, что каждый магазин формирует собственный режим работы с учетом локального спроса, нагрузки и организационных особенностей. Поэтому покупателям рекомендуют заранее уточнять актуальный график работы Эпицентра на Пасху 2026 в своем городе перед визитом.
Как будет работать Эпицентр на Пасху 2026 в Житомире
В Житомире также обнародовали график работы торгового центра Эпицентр на период пасхальных праздников. Как сообщается на странице магазина, в праздничные дни заведение будет работать по измененному расписанию.
В частности:
- 11 апреля — с 08:00 до 20:00
- 12 апреля — с 10:00 до 19:00
- 13 апреля — обычный рабочий день
Где проверить актуальный график работы Эпицентров на Пасху
Поскольку в отдельных магазинах Эпицентра график работы на Пасху 2026 года отличается, актуальную информацию стоит уточнять непосредственно перед посещением.
В частности, самые точные данные можно найти:
- на официальных страницах Эпицентра в социальных сетях
- в конкретном торговом центре в вашем городе
- или по телефону горячей линии магазина 0 800 20 27 27
Фото: Эпицентр