Графік роботи Епіцентрів на Великдень 2026: як працюватимуть магазини на свята
- Перед Великоднем Епіцентр пропонує все для свята — від декору до крафтових пасок.
- 12 квітня у більшості магазинів очікується скорочений графік, але він різниться за містами.
Перед Великоднем українці активно відвідують будівельно-господарські торговельні мережі, зокрема Епіцентр, де можна придбати все необхідне для підготовки до свята — від товарів для дому та декору до кухонного приладдя і продуктів для святкового столу.
Це зручний варіант для тих, хто планує оновити оселю, придбати святкові прикраси або підготуватися до великодніх приготувань в одному місці.
Ба більше, у мережі Епіцентр уже з’явилися й сезонні пропозиції, зокрема святкова великодня випічка.
Покупцям пропонують крафтові паски, у тому числі варіанти з мигдалевими пластівцями, сухофруктами та цукатами, які вже стали частиною святкового асортименту в окремих магазинах мережі.
Як працює Епіцентр на Великдень 2026 року, читайте в нашому матеріалі.
Графік роботи Епіцентрів на Великдень 2026 в Україні
Зміни графіків у передсвятковий період характерні для торговельних центрів мережі в різних містах України.
Ми зателефонували на гарячу лінію Епіцентру, де нам повідомили, що загалом у більшості магазинів мережі 12 квітня передбачається скорочений робочий день.
Фахівець гарячої лінії нагадав, що оформити замовлення в Епіцентрі можна і онлайн. Водночас, навіть при замовленні через сайт, підтвердження замовлень та консультації операторів здійснюються з 08:00 до 22:00. Тобто в нічний час обробка заявок не проводиться.
Окремо покупцям радять враховувати й графік роботи поштових операторів, адже у святковий період можливі затримки в доставці або змінений режим роботи відділень. Це може впливати на строки отримання замовлень, оформлених напередодні Великодня.
Епіцентр: графік роботи на Великодні свята у Кривому Розі
У Кривому Розі мешканці зможуть відвідати магазин з 10:00 до 18:00. Водночас, як уточнив фахівець гарячої лінії, графік роботи в різних містах відрізняється.
Це пояснюється тим, що кожен магазин формує власний режим роботи з урахуванням локального попиту, навантаження та організаційних особливостей. Тому покупцям радять заздалегідь уточнювати актуальний графік роботи Епіцентру на Великдень 2026 у своєму місті перед візитом.
Як працюватиме Епіцентр на Великдень 2026 у Житомирі
У Житомирі також оприлюднили графік роботи торговельного центру Епіцентр на період великодніх свят. Як повідомляється на сторінці магазину, у святкові дні заклад працюватиме за зміненим розкладом.
Зокрема:
- 11 квітня — з 08:00 до 20:00
- 12 квітня — з 10:00 до 19:00
- 13 квітня — звичайний робочий день
Де перевірити актуальний графік роботи Епіцентрів на Великдень
Оскільки в окремих магазинах Епіцентр графік роботи на Великдень 2026 відрізняється, актуальну інформацію варто уточнювати безпосередньо перед відвідуванням.
Зокрема, найточніші дані можна знайти:
- на офіційних сторінках Епіцентру у соцмережах
- у конкретному торговельному центрі у вашому місті
- або за телефоном гарячої лінії магазину 0 800 20 27 27
Фото: Епіцентр