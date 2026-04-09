Перед Великоднем українці активно відвідують будівельно-господарські торговельні мережі, зокрема Епіцентр, де можна придбати все необхідне для підготовки до свята — від товарів для дому та декору до кухонного приладдя і продуктів для святкового столу.

Це зручний варіант для тих, хто планує оновити оселю, придбати святкові прикраси або підготуватися до великодніх приготувань в одному місці.

Ба більше, у мережі Епіцентр уже з’явилися й сезонні пропозиції, зокрема святкова великодня випічка.

Покупцям пропонують крафтові паски, у тому числі варіанти з мигдалевими пластівцями, сухофруктами та цукатами, які вже стали частиною святкового асортименту в окремих магазинах мережі.

Графік роботи Епіцентрів на Великдень 2026 в Україні

Зміни графіків у передсвятковий період характерні для торговельних центрів мережі в різних містах України.

Ми зателефонували на гарячу лінію Епіцентру, де нам повідомили, що загалом у більшості магазинів мережі 12 квітня передбачається скорочений робочий день.

Фахівець гарячої лінії нагадав, що оформити замовлення в Епіцентрі можна і онлайн. Водночас, навіть при замовленні через сайт, підтвердження замовлень та консультації операторів здійснюються з 08:00 до 22:00. Тобто в нічний час обробка заявок не проводиться.

Окремо покупцям радять враховувати й графік роботи поштових операторів, адже у святковий період можливі затримки в доставці або змінений режим роботи відділень. Це може впливати на строки отримання замовлень, оформлених напередодні Великодня.

Епіцентр: графік роботи на Великодні свята у Кривому Розі

У Кривому Розі мешканці зможуть відвідати магазин з 10:00 до 18:00. Водночас, як уточнив фахівець гарячої лінії, графік роботи в різних містах відрізняється.

Це пояснюється тим, що кожен магазин формує власний режим роботи з урахуванням локального попиту, навантаження та організаційних особливостей. Тому покупцям радять заздалегідь уточнювати актуальний графік роботи Епіцентру на Великдень 2026 у своєму місті перед візитом.

Як працюватиме Епіцентр на Великдень 2026 у Житомирі

У Житомирі також оприлюднили графік роботи торговельного центру Епіцентр на період великодніх свят. Як повідомляється на сторінці магазину, у святкові дні заклад працюватиме за зміненим розкладом.

Зокрема:

11 квітня — з 08:00 до 20:00

12 квітня — з 10:00 до 19:00

13 квітня — звичайний робочий день

Де перевірити актуальний графік роботи Епіцентрів на Великдень

Оскільки в окремих магазинах Епіцентр графік роботи на Великдень 2026 відрізняється, актуальну інформацію варто уточнювати безпосередньо перед відвідуванням.

Зокрема, найточніші дані можна знайти:

на офіційних сторінках Епіцентру у соцмережах

у конкретному торговельному центрі у вашому місті

або за телефоном гарячої лінії магазину 0 800 20 27 27

