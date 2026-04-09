В Одессе предотвратили серию заказных убийств, задержав российского агента Федеральной службы безопасности, который устроил там тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием. Припасы из этого тайника планировали использовать для подготовки громких убийств в портовом городе.

Задержание агента РФ, готовившего заказные убийства в Одессе

Как сообщает Служба безопасности Украины, задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами, когда искал “легкие заработки” в Telegram-каналах.

Агента направили в Одессу после вербовки. Когда он прибыл в город, получил от представителей ФСБ геолокацию тайника. Оттуда мужчина забрал боевую гранату Ф-1, автомат Калашникова и 30 патронов к нему.

По данным СБУ, агент лично проверял исправность оружия и боеприпасов непосредственно в номере отеля. После отчета российскому куратору о боеспособности арсенала он получил приказ перевезти вооружение в новое замаскированное “укрытие” для дальнейшего использования в покушениях.

После проведения доразведки на местности мужчина спрятал средства поражения в мусорных контейнерах центрального парка и отправил соответствующие координаты российской ФСБ.

Затем представители спецслужбы РФ хотели завербовать потенциального киллера, который использовал бы тайник для покушения на руководителя одного из районных ТЦК областного центра.

Однако Службе безопасности Украины удалось раскрыть намерения ФСБ, задокументировать преступления агента и задержать его по месту жительства в Полтаве, куда он вернулся после закладки тайника.

Во время обысков у него изъяли телефон, с помощью которого мужчина связывался с представителем российской спецслужбы. Его личность уже установили сотрудники СБУ.

Кроме того, Россия надеялась увеличить число жертв в случае убийства украинского военного чиновника.

Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в СБУ, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочно сообщили о подозрении куратору из российской ФСБ. Его действия квалифицировали как подготовку теракта, законченное покушение на умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

В Службе безопасности Украины добавили, что продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.

