В Одесі запобігли серії замовних вбивств, затримавши російського агента Федеральної служби безпеки, який облаштував там схрон з боєприпасами та вогнепальною зброєю. Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних вбивств у портовому місті.

Затримання агента РФ, який готував замовні вбивства в Одесі

Як повідомляє Служба безпеки України, затриманим виявився безробітний житель Полтави, завербований російськими спецслужбами, коли шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

Агента направили в Одесу після вербування. Коли він прибув до міста, от отримав від представників ФСБ геолокацію схованки. Звідти чоловік забрав бойову гранату Ф-1, автомат Калашникова та 30 набоїв до нього.

За даними СБУ, агент особисто перевіряв справність зброї та боєприпасів безпосередньо у номері готелю. Після звіту російському куратору про боєздатність арсеналу він отримав наказ перевезти озброєння до нової замаскованої “схованки” для подальшого використання у замахах.

Після проведення дорозвідки на місцевості чоловік заховав засоби ураження у сміттєвих контейнерах центрального парку та надіслав відповідні координати російській ФСБ.

Після цього представники спецслужби РФ хотіли завербувати потенційного кілера, який використав би схованку для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.

Проте Службі безпеки України вдалося викрити наміри ФСБ, задокументувати злочини агента та затримати його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.

Під час обшуків у нього вилучили телефон, з якого чоловік контактував з представником російської спецслужби. Його особу вже встановили представники СБУ.

Крім цього, Росія сподівалася розширити перелік жертв у разі вбивства військового посадовця України.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у СБУ, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно повідомили про підозру куратору від російської ФСБ. Його дії кваліфікували як підготовку теракту, закінчений замах на умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

У Службі безпеки України додали, що тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

