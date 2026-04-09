Все видят, как сложно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Вокруг Ирана будет еще много политической и дипломатической активности. Украина внесет вклад в безопасность, а в ответ партнеры усилят Киев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 1506 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский о ситуации на Ближнем Востоке

– Все видим, как сложно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Да, это правда. Вокруг Ирана будет еще много политической и дипломатической активности. А вот милитарных действий, надеемся, будет меньше, – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, это для всех в мире имеет значение из-за дестабилизации рынков. Теперь цены на нефть уменьшаются, поэтому это важно сохранить. Мир хочет стабильности, а народы хотят безопасности, утверждает он.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО, который продолжает работать со странами рядом с Ираном. Как отметил президент, будет больше украинских украинских договоренностей: сейчас уже подготовлены новые драфты соглашений.

На понедельник он назначил совещание о второй волне таких договоренностей. По его словам, Украина свой вклад в безопасность вносит, а в ответ партнеры будут вносить свой вклад в усиление Украины.

Зеленский о визите на Закарпатье

– Сегодня мы с нашими общинами. Встреча Конгресса местных, региональных властей – были наши члены правительства, парламентарии принимали участие. Также здесь, в Закарпатье, была встреча с нашей украинской венгерской общиной, – заявил Зеленский.

По его мнению, важно, что есть внимание и уважение всех сообществ в Украине. Прежде всего он поблагодарил каждую общину, которая была этой зимой активной и эффективной.

Как отметил президент, Украина прошла эту зиму благодаря всем нашим людям, которые работают на государство и свое общество, профессиональные в энергокомпаниях и коммунальных службах.

– Я хочу поблагодарить всех вас. Хорошо сработал бизнес – снабжение, логистика. Реально это наш общий государственный успех, что планы России на зиму были сорваны, – утверждает он.

Сейчас украинская сторона уже начала готовиться к следующей зиме. Надо не терять время, считает президент, хоть и сложно обеспечить все потребности из-за блокирования европейских средств для Украины, которые должны были пойти на восстановление, новую защиту на зиму, развитие альтернативных сетей и генерации.

Украина сейчас идет на внутреннем ресурсе, но работает с партнерами, чтобы разблокировать этот ключевой пакет поддержки. Важно, чтобы общины тоже были активными и говорили партнерам на своем уровне, почему блокирование поддержки для Украины является исключительно работой на Россию.

– Я отметил сегодня нашу венгерскую общину за то, что помогает защите, и за то, что все наши общины, и венгерская в частности, помогают переселенцам и релоцированному бизнесу, – сказал президент.

Из-за войны происходит фактически перераспределение экономической активности в стране, заявил Зеленский. По его словам, западные регионы нашего государства экономически растут.

Он обратил внимание, что Закарпатье очень ощутимо растет. Речь идет не только о предприятиях, но и об обществах, социальном пространстве и отношениях между нашими людьми, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, важно, чтобы всюду в Украине у нас была поддержка людей.

Кроме этого, президент Украины отметил всех руководителей общин и наших людей, которые поддерживают прифронтовые населенные пункты и границы с Россией. Общины идут сейчас бок о бок во многих вещах. Владимир Зеленский поблагодарил эту системную поддержку.

