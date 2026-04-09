Усі бачать, як складно стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. Україна зробить внесок у безпеку, а у відповідь партнери посилять Київ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 1506 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про ситуацію на Близькому Сході

– Усі бачимо, як складно стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Так, це правда. Навколо Ірану буде ще багато політичної та дипломатичної активності. А от мілітарних дій, сподіваємося, буде менше, – заявив Зеленський.

За словами президента України, це для всіх у світі має значення через дестабілізацію ринків. Тепер нафтові ціни зменшуються, тому це важливо зберегти. Світ хоче стабільності, а народи хочуть безпеки, стверджує він.

Крім цього, Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО, який продовжує працювати з країнами поруч з Іраном. Як зазначив президент, буде більше безпекових українських домовленостей: зараз уже підготовлені нові драфти угод.

На понеділок він призначив нараду про другу хвилю таких домовленостей. За його словами, Україна свій внесок у безпеку робить, а у відповідь партнери робитимуть свій внесок у посилення України.

Зеленський про візит на Закарпаття

– Сьогодні ми з нашими громадами. Зустріч Конгресу місцевих, регіональних влад – були наші урядовці, парламентарі брали участь. Також тут, на Закарпатті, була зустріч з нашою українською угорською громадою, – заявив Зеленський.

На його думку, важливо, що є увага та повага для всіх спільнот в Україні. Передусім він подякував кожній громаді, яка була цією зимою активною та ефективною.

Як зазначив президент, Україна пройшла цю зиму завдяки всім нашим людям, які працюють на державу та свою громаду, які фахові в енергокомпаніях і комунальних службах.

– Я хочу подякувати всім вам. Добре спрацював бізнес – постачання, логістика. Реально це наш спільний державний успіх, що плани Росії на зиму були зірвані, – стверджує він.

Зараз українська сторона вже почала готуватися на наступну зиму. Треба не втрачати час, вважає президент, хоч і складно забезпечити всі потреби через блокування європейських коштів для України, які мали піти на відновлення, новий захист на зиму,розбудову альтернативних мереж і генерації.

Україна зараз йде на внутрішньому ресурсі, але працює з партнерами, щоб розблокувати цей ключовий пакет підтримки. Важливо, щоб громади теж були активними та говорили партнерам на своєму рівні, чому блокування підтримки для України є суто роботою на Росію.

– Я відзначив сьогодні нашу угорську громаду за те, що допомагає захисту, і за те, що всі наші громади, і угорська зокрема, допомагають переселенцям і релокованому бізнесу, – сказав президент.

Через війну відбувається фактично перерозподіл економічної активності в країні, заявив Зеленський. За його словами, західні регіони нашої держави економічно зростають.

Він звернув увагу, що Закарпаття дуже відчутно зростає. Йдеться тільки про підприємства, а й про громади, соціальний простір та відносини між нашими людьми, наголосив Зеленський.

На його думку, важливо, щоб усюди в Україні в нас була підтримка людей.

Крім цього, президент України відзначив усіх керівників громад та наших людей, які підтримують прифронтові населені пункти та прикордоння з Росією. Громади йдуть зараз пліч-о-пліч у багатьох речах. Володимир Зеленський подякував за цю системну підтримку.

