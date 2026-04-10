Пасха в Украине не теряет значения, несмотря на войну и другие общественно-политические особенности жизни украинцев в последние годы. Напротив, оказалось, что этот праздник только приобретает новые смыслы и людей, которые его празднуют.

Исследовательская компания Gradus провела ежегодный опрос украинцев, чтобы узнать, как меняется Пасхальное восприятие в обществе.

Что известно о религиозной идентичности украинцев

Отмечается, что большинство опрошенных украинцев идентифицируют себя с христианскими конфессиями:

Православная церковь Украины – 35%; православие без уточнения юрисдикции (28%); греко-католики – около 8%; верующие УПЦ (МП) также имеют около 8%.

Между тем количество атеистов и агностиков с прошлого года снизилась с 15% до 11%.

– В то же время сама структура ответов демонстрирует, что религиозная идентичность остается важной, однако не является единственной оптикой, по которой люди воспринимают Пасху, – говорится в тексте исследования.

Так, 95% опрошенных украинцев отмечают, что празднуют Пасху – независимо от того, какова их религиозная идентичность. Это один из самых высоких показателей среди всех календарных событий. Такой уровень охвата делает Пасху не только религиозным, но и социальным явлением, общим опытом, объединяющим даже тех, кто не ассоциирует себя с конкретной церковью.

Чаще Пасха ассоциируется с соблюдением традиций, важным религиозным праздником и временем для семьи. В то же время четверть респондентов считают Пасху большею частью культуры, а не только веры.

Таким образом, религиозное содержание этого праздника все больше переплетается с культурным и бытовым.

Фрагментацию в восприятии Пасхи мы видим и в вопросе, где опрашиваемых попросили выбрать одну характеристику для описания:

треть респондентов указала, что это, прежде всего, религиозный праздник;

четверть воспринимает его как семейный праздник;

другая четверть говорит, что это, скорее, традиция, чем религия.

Несмотря на разные трактовки, 84% опрошенных украинцев соглашаются с тем, что Пасха – важная часть украинской идентичности. Это один из немногих маркеров, где культурное и религиозное сходятся в общую точку.

В 2026 году Пасха ассоциируется у людей с:

надеждой (44%);

радостью (28%);

спокойствием (18%).

Наряду с этим есть и другие эмоции: усталость, напряженность, осторожность. Это создает сложный эмоциональный профиль: праздник не отрывает от реальности, но дает ресурс ее выдерживать.

В то же время, сама церковь воспринимается большинством скорее как опция, а не обязанность. Около двух третьих опрошенных украинцев (62%) планируют посетить храм в разные дни Пасхального периода, из них больше всего пойдут на воскресную службу (39%).

Однако треть (34%) не планирует идти в храм вообще, а 15% еще не определились.

Однако следует учесть, что одним из факторов, влияющих на решение не посещать церковь во время пасхальных праздников, является безопасность.

Почему празднуют те, кто не принадлежит ни к одной конфессии

Среди нерелигиозных украинцев логика празднования выглядит прагматично:

половина (52%) воспринимает Пасху как культурный праздник;

42% – как часть семейных традиций;

40% считают это поводом собраться с близкими.

В праздновании Пасхи в этом году доминирует домашний формат:

38% опрошенных будут праздновать дома без гостей;

30% планируют праздновать дома с семьей или друзьями;

14% уйдут в гости.

Набор традиционных блюд остается стабильным: пасха и пасхальные яйца как главные символы Пасхи.

– Пасха остается одним из наиболее значимых праздников, что шире религиозного контекста. Наряду с религиозными смыслами оно обладает большой семейной ценностью, историческими символами и эмоциональными переживаниями.

В результате Пасха становится для многих украинцев эмоциональной традицией, приобретая роль общего знаменателя для общества, – прокомментировала результаты исследования социологиня, основательница и СЕО исследовательской компании Gradus Евгения Близнюк.

Напомним, СБУ предупредила о возможных попытках врага дестабилизировать ситуацию в Украине на Пасху.

Правоохранители работают в усиленном режиме и призывают граждан к соблюдению мер безопасности.

