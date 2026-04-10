Служба безпеки України закликала українців бути уважними та дотримуватися правил безпеки під час Великодня.

СБУ закликає громадян бути пильними на Великдень

Служба безпеки повідомляє про регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України.

Особливо активними такі дії є напередодні та під час великих релігійних свят, зокрема Великодня.

– Попри заяви РФ про так зване перемир’я, ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій, – йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві зазначили, що співробітники СБУ діють на випередження та запобігають більшості таких злочинів.

Українська спецслужба також регулярно викриває російську агентуру, яка штучно розпалює конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Контррозвідка СБУ фіксує спроби ворога вербувати українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі держави.

Основними цілями окупантів залишаються місця масового перебування людей незалежно від призначення та розташування мирних об’єктів.

СБУ та інші правоохоронні органи працюють у посиленому режимі цілодобово і системно протидіють загрозам. У відомстві наголошують, що важливою складовою безпеки є пильність кожного громадянина.

У СБУ закликали українців у період Великодня:

бути особливо уважними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації та не реагувати на підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та осіб, які можуть становити загрозу;

інформувати про контакти з незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

за потреби допомагати іншим громадянам;

дотримуватися комендантської години.

У СБУ додали, що працює цілодобова гаряча лінія за номером 1516.

Також звернутися до служби можна через чат-бот Спали ФСБшника або електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua.

Нагадаємо, Нацполіція у період Великодніх свят працюватиме у посиленому режимі.

Основним завданням правоохоронців є забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів, на вулицях та автошляхах.

Екіпажі поліції наблизять до місць проведення богослужінь.

