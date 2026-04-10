Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении представителям оккупационной администрации РФ на ВОТ Донецкой области, которые причастны к депортации украинских детей в Россию.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о таких лицах:

гражданине РФ Михаиле Кушакове — так называемом экс-министре образования и науки “ДНР”;

Алексее Кулемзине — руководителе “администрации города Донецка ДНР”;

Раисе Прилипко — директоре захваченного россиянами Детского дома № 1 Теремок.

По данным следствия, 18 февраля 2022 года они выполняли задачи Кремля и организовали незаконный вывоз 35 воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 Теремок в Ростовскую область.

Возраст детей составлял от 4 до 6 лет.

Следствие установило, что после вывоза детей разместили в различных социальных учреждениях страны-агрессора.

Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей передали гражданам России под видом опеки.

Таким образом подозреваемые нарушили требования статьи 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны.

Эта норма запрещает принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию государства-оккупанта.

На основании доказательств, собранных СБУ, всем трем фигурантам заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о военных преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемые находятся на территории РФ и на временно оккупированной части Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы привлечь их к ответственности.

Досудебное расследование осуществляют под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, в декабре Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию голосами 91 страны, которая требует от России немедленно и без каких-либо дополнительных условий вернуть всех незаконно депортированных украинских детей.

