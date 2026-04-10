СБУ сообщила о подозрении “эксминистру ДНР” в похищении 35 украинских детей
- СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении представителям оккупационной администрации РФ на ТОТ Донецкой области.
- По данным следствия, они организовали депортацию 35 детей из детдома Теремок в Россию.
Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении представителям оккупационной администрации РФ на ВОТ Донецкой области, которые причастны к депортации украинских детей в Россию.
Речь идет о таких лицах:
- гражданине РФ Михаиле Кушакове — так называемом экс-министре образования и науки “ДНР”;
- Алексее Кулемзине — руководителе “администрации города Донецка ДНР”;
- Раисе Прилипко — директоре захваченного россиянами Детского дома № 1 Теремок.
По данным следствия, 18 февраля 2022 года они выполняли задачи Кремля и организовали незаконный вывоз 35 воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 Теремок в Ростовскую область.
Возраст детей составлял от 4 до 6 лет.
Следствие установило, что после вывоза детей разместили в различных социальных учреждениях страны-агрессора.
Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей передали гражданам России под видом опеки.
Таким образом подозреваемые нарушили требования статьи 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны.
Эта норма запрещает принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию государства-оккупанта.
На основании доказательств, собранных СБУ, всем трем фигурантам заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о военных преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Подозреваемые находятся на территории РФ и на временно оккупированной части Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы привлечь их к ответственности.
Досудебное расследование осуществляют под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
Напомним, в декабре Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию голосами 91 страны, которая требует от России немедленно и без каких-либо дополнительных условий вернуть всех незаконно депортированных украинских детей.