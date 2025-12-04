Генеральная Ассамблея ООН голосами 91 страны приняла резолюцию, которая требует, чтобы Россия немедленно и без каких-либо дополнительных условий вернула всех незаконно депортированных украинских детей.

Об этом говорится в тексте резолюции.

Резолюция ООН по украинским детям: детали

Отметим, что кроме России, против резолюции проголосовали 12 государств, еще 57 – воздержались.

– Требуем, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы. Призываем РФ незамедлительно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменения личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей, – говорится в документе.

Отметим, что среди стран, которые против – Иран, Куба, Беларусь, Никарагуа, Эритрея, Мали и еще несколько государств.

Воздержались, в частности, Индия, Армения, Китай, Бразилия, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Египет, Узбекистан и Катар.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время представления документа пояснила, что эта резолюция – не о политике, а исключительно о гуманности и моральном долге международного сообщества.

По ее словам, война России против Украины сделала самым уязвимым объектом агрессии именно детей.

Она отметила, что РФ не только убивает детей и калечит их, но и пытается стереть их идентичность.

Дипломат подчеркнула, что на оккупированных территориях и в России украинским детям запрещают родной язык, литературу и историю. Вместо этого им навязывают враждебную пропаганду.

Так, детей заставляют учить фейки о так называемом нацистском государстве, привлекают в детские армии и подвергают военной подготовке вместе с идеологической обработкой.

МИД сообщает, что на сегодняшний день РФ депортировала не менее 20 тыс. украинских детей. Домой удалось вернуть только 1850 из них.

Во время рассмотрения проекта резолюции президент Генассамблеи Анналена Бербок напомнила, что депортация детей – это грубое нарушение международного гуманитарного права.

Она напомнила о статье 49 Женевской конвенции, которая запрещает принудительное перемещение гражданских лиц с оккупированных территорий ни при каких обстоятельствах.

В то же время Конвенция о правах ребенка гарантирует право каждого ребенка на идентичность, семейную жизнь, гражданство и защиту от похищения.

Бербок заявила, что этот вопрос невозможно рассматривать отдельно от факта вторжения РФ на суверенную украинскую территорию.

Поэтому, по ее словам, Генассамблея действует последовательно – ведь Совет Безопасности ООН остается неспособным принимать решения из-за позиции РФ.

– Одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия принимает решение во имя всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, для защиты международного порядка, украинского народа и наиболее уязвимых среди них – детей, – подытожила Бербок.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил членов ООН, которые поддержали принятие резолюции о возвращении украинских детей, и отметил, что она стала четким сигналом от мира, что он не будет терпеть насильственное перемещение и депортации.

– Поручение системе ООН помочь найти, проверить и обеспечить доступ к каждому похищенному украинскому ребенку – это жизненно важный шаг к справедливости и воссоединению. Украина будет продолжать сотрудничать с международным сообществом, чтобы эта резолюция принесла ощутимые результаты и реальную защиту прав детей, – резюмировал он.

Фото: Андрей Сибига

