Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру представникам окупаційної адміністрації РФ на ТОТ Донеччини, які причетні до депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що йдеться про таких осіб:

громадянина РФ Михайла Кушакова – так званого “ексміністра освіти і науки ДНР”;

Олексія Кулемзіна – керівника “адміністрації міста Донецька ДНР”;

Раїсу Прилипко – директорку захопленого росіянами Дитячого будинку № 1 Теремок.

За даними слідства, 18 лютого 2022 року вони виконували завдання Кремля і організували незаконне вивезення 35 вихованців Донецького дошкільного дитячого будинку № 1 Теремок до Ростовської області.

Вік дітей становив від 4 до 6 років.

Слідство встановило, що після вивезення дітей розмістили у різних соціальних закладах країни-агресора.

Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва РФ 12 українських дітей передали громадянам Росії під виглядом опіки.

Таким чином підозрювані порушили вимоги статті 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни.

Ця норма забороняє примусове переселення або депортацію осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію держави-окупанта.

На підставі доказів, які зібрала СБУ, усім трьом фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Йдеться про воєнні злочини, які вчинила група осіб за попередньою змовою.

Підозрювані перебувають на території РФ та на тимчасово окупованій частині України. Правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути їх до відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у грудні Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію голосами 91 країни, яка вимагає від Росії негайно і без жодних додаткових умов повернути всіх незаконно депортованих українських дітей.

