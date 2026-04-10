Вопрос статуса в розыске для женщин в приложении Резерв+ решен. Он возник из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК — женщин поставили на воинский учет ошибочно.

Всего зафиксировали 32 таких случая, сообщили в Министерстве обороны.

В Минобороны исправили ошибку относительно статуса женщин в Резерв+

— Со всех снят статус “в розыске” еще 2 недели назад. Штрафы никто не накладывал – для этого не было причин, — говорится в сообщении.

Из общего воинского учета женщин, которые попали туда ошибочно, снимут до конца апреля.

Сейчас смотрят

Министр обороны Михаил Федоров поручил разработать технические предохранители, чтобы исключить случаи ошибочного внесения женщин в воинский учет и присвоения статуса “в розыске”.

— Я лично с этим вопросом разбирался. Это была техническая проблема на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф. Со всех сняты ограничения, розыски. Сейчас я поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было. И не было человеческого фактора, из-за которого могут появляться такие ситуации со стороны любого ТЦК, – сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 10 апреля.

Ранее сообщалось, что Харьковский ТЦК внес в категорию “медики” десятки женщин, которые не являются военнообязанными, и объявил их в розыск.

4 апреля Сухопутные войска обнародовали официальную позицию относительно мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины.

Там отметили, что подготовка к мобилизации женщин не ведется и соответствующие механизмы не разрабатываются.

Это заявление опубликовали на фоне активного распространения в информационном пространстве сообщений о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине.

Незаконное внесение женщин в воинский учет

В 2025–2026 годах участились случаи внесения женщин в воинский учет без законных оснований. Речь идет, в частности, о лицах без медицинского или фармацевтического образования, которые не относятся к определенным законодательством категориям.

В некоторых случаях в ТЦК и СП объясняли такие решения отсутствием надлежащей документации, утратой архивных данных или невозможностью подтвердить основания для внесения в учет.

В результате часть женщин оказалась в ситуации, когда их данные уже внесены в реестры, но механизм оперативного исправления ошибок фактически отсутствует.

30 марта 2026 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15116, который определяет процедуру исключения из воинского учета женщин, взятых на учет с нарушением законодательства Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.