Питання статусу у розшуку для жінок у застосунку Резерв+ вирішене. Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК – жінок поставили на військовий облік помилково.

Загалом зафіксували 32 такі випадки, повідомили у Міністерстві оборони.

У Міноборони виправили помилку щодо статусу жінок у Резерв+

– Зі всіх знято статус “в розшуку” ще 2 тижні тому. Штрафів ніхто не накладав – для цього не було причин, – йдеться у повідомленні.

Із загального військового обліку жінок, які потрапили туди помилково, знімуть до кінця квітня.

Міністр оборони Михайло Федоров доручив розробити технічні запобіжники, щоб унеможливити випадки помилкового внесення жінок до військового обліку та присвоєння статусу “у розшуку”.

– Я особисто з цим питанням розбирався. Це була технічна проблема на боці Харківського ТЦК. На жодну жінку не накладено штрафу. Всі знято обмеження, розшуки. Зараз я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було. І не було людського фактору, від якого можуть з’являтися такі ситуації з боку будь-якого ТЦК, – сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 10 квітня.

Раніше повідомлялося, що на військовий облік потрапляють жінки без медичної та фармацевтичної освіти.

4 квітня Сухопутні війська оприлюднили офіційну позицію щодо мобілізації жінок до Збройних сил України.

Там зазначили, що підготовка до мобілізації жінок не ведеться і відповідні механізми не розробляються.

Цю заяву опублікували на тлі активного поширення в інформаційному просторі повідомлень про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні.

Незаконне внесення жінок до військового обліку

У 2025–2026 роках почастішали випадки внесення жінок до військового обліку без законних підстав. Йдеться, зокрема, про осіб без медичної або фармацевтичної освіти, які не належать до визначених законодавством категорій.

У деяких випадках у ТЦК та СП пояснювали такі рішення відсутністю належної документації, втратою архівних даних або неможливістю підтвердити підстави для внесення до обліку.

У результаті частина жінок опинилася в ситуації, коли їхні дані вже внесені до реєстрів, але механізм оперативного виправлення помилок фактично відсутній.

30 березня 2026 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15116, який визначає процедуру виключення з військового обліку жінок, взятих на облік із порушенням законодавства України.

