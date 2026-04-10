Зеленский: Украина восстановит нефтепровод Дружба к концу весны
Ремонт нефтепровода Дружба планируется завершить уже этой весной, что позволит возобновить транзит нефти, однако этот процесс сопряжен с риском новых атак.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Ремонт Дружбы: что известно
По словам главы государства, Украина взяла на себя обязательство восстановить нефтепровод в рамках договоренностей с европейскими партнерами.
— Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано, — отметил Зеленский.
Президент пояснил, что после завершения ремонта ответственность за дальнейшие поставки нефти будет лежать на европейской стороне.
В то же время он подчеркнул, что речь идет именно о возобновлении транзита, а не о полноценном восстановлении всей инфраструктуры.
В частности, уничтоженные резервуары быстро восстановить невозможно, поэтому процесс будет проходить с учетом технических ограничений.
Отдельно президент обратил внимание на риски безопасности.
По его словам, Украина не может гарантировать, что Россия воздержится от новых атак на объекты инфраструктуры.
— Мы не знаем, воздержатся ли русские от новых ударов, — подчеркнул Зеленский.
Ранее в НАК Нафтогаз Украины сообщали, что совместно с партнерами из Европейского Союза уже разработан план восстановления нефтепровода Дружба.
В Нафтогазе подчеркивали, что восстановление инфраструктуры предусматривает не только ремонт поврежденных объектов, но и меры по защите от возможных повторных ударов.