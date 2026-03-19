В компании Нафтогаз Украины ознакомили заместителя посла Евросоюза в Украине с планом восстановления нефтепровода Дружба.

Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Восстановление нефтепровода Дружба

В Нафтогазе подчеркнули, что ценят предложение Евросоюза о финансовой и технической помощи в восстановлении перекачивающей станции Броды в соответствии с лучшими европейскими инженерными и безопастносными нормами, а также в противодействии повторным ударам.

Сейчас смотрят

По словам Корецкого, состоялась встреча с заместителем посла Евросоюза Гедиминасом Навицкасом и технической рабочей группой.

— Совместно с руководством Укртранснафты подробно проинформировали партнеров о последствиях российской атаки на инфраструктуру нефтепровода Дружба, — подчеркнул Сергей Корецкий.

Во время встречи представителю ЕС Гедиминасу Навицкасу был представлен системный план восстановления нефтепровода Дружба. Определены следующие совместные действия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приняла предложение Евросоюза, касающееся оказания технической поддержки и финансирования для завершения ремонта трубопровода Дружба.

Президент напомнил, что перебои с поставками нефти возникли в результате недавней массированной атаки России на нефтепровод и сопутствующую инфраструктуру. Зеленский подчеркнул, что Бродовская насосная станция сможет возобновить прокачку нефти уже через шесть недель при условии отсутствия повторных атак.

Фото: Сергей Корецкий

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.