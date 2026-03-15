Возобновление нефтепровода Дружба тождественно снятию санкций с России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 марта во время встречи с журналистами.

— Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перепрыгнуть этот шаг. Это неправильно. Вопрос более глобальный: мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем. Потому что меня заставляют возобновить Дружбу. Чем это отличается от снятия санкций с русских, – заявил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины выразил обеспокоенность тем, что финансовая помощь со стороны стран Европейского Союза зависит от восстановления нефтепровода Дружба для поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Во время встречи Зеленский отметил, что против возобновления экспорта российской нефти и назвал условия, которые европейские лидеры ставят перед Украиной, шантажом.

— Почему мы можем в одном случае говорить Соединенным Штатам Америки, что мы против снятия санкций, а с другой стороны, заставлять Украину восстановить подачу нефти через Дружбу еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика? Это тоже своеобразное снятие санкций, – подчеркнул глава государства.

Напомним, 27 января в результате российской атаки была разрушена инфраструктура нефтепровода Дружба.

14 марта Нафтогаз и МИД Украины провели брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий 31 государства по ситуации вокруг нефтепровода Дружба. На брифинге были представлены исчерпывающие материалы о характере атак и их последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места событий.

