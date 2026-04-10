Ремонт нафтопроводу Дружба планують завершити вже цієї весни, що дозволить відновити транзит нафти, однак процес супроводжується ризиками нових атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Ремонт Дружби: що відомо

За словами глави держави, Україна взяла на себе зобов’язання відновити нафтопровід у межах домовленостей із європейськими партнерами.

— Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що після завершення ремонту відповідальність за подальше постачання нафти лежатиме на європейській стороні.

Водночас він наголосив, що йдеться саме про відновлення транзиту, а не повноцінне відновлення всієї інфраструктури.

Зокрема, знищені резервуари швидко відновити неможливо, тому процес відбуватиметься з урахуванням технічних обмежень.

Окремо президент звернув увагу на безпекові ризики.

За його словами, Україна не може гарантувати, що Росія утримається від нових атак по об’єктах інфраструктури.

— Ми не знаємо, чи утримаються рускі від нових ударів, — наголосив Зеленський.

Раніше у НАК Нафтогаз України повідомляли, що разом із партнерами з Європейського Союзу вже напрацьовано план відновлення нафтопроводу Дружба.

У Нафтогазі наголошували, що відновлення інфраструктури передбачає не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й заходи для захисту від можливих повторних ударів.

Джерело : Укрінформ

