Зеленський: Україна відновить нафтопровід Дружба до кінця весни
- Ремонт нафтопроводу Дружба планують завершити навесні.
- Україна відновлює транзит у межах домовленостей із ЄС.
- Знищені резервуари швидко відновити неможливо.
Ремонт нафтопроводу Дружба планують завершити вже цієї весни, що дозволить відновити транзит нафти, однак процес супроводжується ризиками нових атак.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Ремонт Дружби: що відомо
За словами глави держави, Україна взяла на себе зобов’язання відновити нафтопровід у межах домовленостей із європейськими партнерами.
— Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, — зазначив Зеленський.
Президент пояснив, що після завершення ремонту відповідальність за подальше постачання нафти лежатиме на європейській стороні.
Водночас він наголосив, що йдеться саме про відновлення транзиту, а не повноцінне відновлення всієї інфраструктури.
Зокрема, знищені резервуари швидко відновити неможливо, тому процес відбуватиметься з урахуванням технічних обмежень.
Окремо президент звернув увагу на безпекові ризики.
За його словами, Україна не може гарантувати, що Росія утримається від нових атак по об’єктах інфраструктури.
— Ми не знаємо, чи утримаються рускі від нових ударів, — наголосив Зеленський.
Раніше у НАК Нафтогаз України повідомляли, що разом із партнерами з Європейського Союзу вже напрацьовано план відновлення нафтопроводу Дружба.
У Нафтогазі наголошували, що відновлення інфраструктури передбачає не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й заходи для захисту від можливих повторних ударів.