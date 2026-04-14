В МИД появился спецпосол по вопросам пленных и пропавших без вести
В Министерстве иностранных дел Украины ввели должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных, гражданских и пропавших без вести.
На нее назначен Дмитрий Пономаренко.
Об этом сообщили в Министерство иностранных дел Украины по инициативе министра Андрея Сибиги.
Должность посла по особым поручениям в МИД: что известно
В МИД объяснили, что новая должность создана для усиления работы в сфере защиты прав украинских военнопленных, гражданских, лишенных свободы, и без вести пропавших.
Посол по особым поручениям Дмитрий Пономаренко будет координировать усилия по поиску механизмов воздействия на Россию с целью прекращения пыток и бесчеловечного обращения с украинцами.
Также он будет заниматься вопросами освобождения военных и гражданских, а также защитой прав пропавших без вести.
Отдельным направлением станет сотрудничество с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и реализация совместного плана действий, в частности адвокационных мероприятий на 2026 год.
Что известно о Дмитрии Пономаренко
Дмитрий Пономаренко имеет многолетний опыт дипломатической службы, в частности в развитии отношений Украины со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2021-2025 годах он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, а также по совместительству представлял Украину в Монголии.
Его работа была сосредоточена на расширении межрегионального сотрудничества и укреплении международных связей Украины.