В Министерстве иностранных дел Украины ввели должность посла по особым поручениям по вопросам военнопленных, гражданских и пропавших без вести.

На нее назначен Дмитрий Пономаренко.

Об этом сообщили в Министерство иностранных дел Украины по инициативе министра Андрея Сибиги.

Сейчас смотрят

Должность посла по особым поручениям в МИД: что известно

В МИД объяснили, что новая должность создана для усиления работы в сфере защиты прав украинских военнопленных, гражданских, лишенных свободы, и без вести пропавших.

Посол по особым поручениям Дмитрий Пономаренко будет координировать усилия по поиску механизмов воздействия на Россию с целью прекращения пыток и бесчеловечного обращения с украинцами.

Также он будет заниматься вопросами освобождения военных и гражданских, а также защитой прав пропавших без вести.

Отдельным направлением станет сотрудничество с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и реализация совместного плана действий, в частности адвокационных мероприятий на 2026 год.

Что известно о Дмитрии Пономаренко

Дмитрий Пономаренко имеет многолетний опыт дипломатической службы, в частности в развитии отношений Украины со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2021-2025 годах он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Корея, а также по совместительству представлял Украину в Монголии.

Его работа была сосредоточена на расширении межрегионального сотрудничества и укреплении международных связей Украины.

Источник : МИД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.