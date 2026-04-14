У МЗС з’явився спецпосол з питань полонених і зниклих безвісти
- У МЗС створили нову посаду спецпосла.
- Посол координуватиме роботу щодо полонених і зниклих.
- Основна мета — звільнення українців і захист їхніх прав.
У Міністерстві закордонних справ України запровадили посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних та зниклих безвісти.
На неї призначено Дмитра Пономаренка.
Про це повідомили в Міністерство закордонних справ України за ініціативи міністра Андрія Сибіги.
Посада посла з особливих доручень у МЗС: що відомо
У МЗС пояснили, що нова посада створена для посилення роботи у сфері захисту прав українських військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих.
Посол з особливих доручень Дмитро Пономаренко координуватиме зусилля щодо пошуку механізмів впливу на Росію з метою припинення катувань і нелюдського поводження з українцями.
Також він займатиметься питаннями звільнення військових і цивільних, а також захистом прав зниклих безвісти.
Окремим напрямом стане співпраця з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та реалізація спільного плану дій, зокрема адвокаційних заходів на 2026 рік.
Що відомо про Дмитра Пономаренка
Дмитро Пономаренко має багаторічний досвід дипломатичної служби, зокрема у розвитку відносин України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.
У 2021–2025 роках він обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея, а також за сумісництвом представляв Україну в Монголії.
Його робота була зосереджена на розширенні міжрегіонального співробітництва та зміцненні міжнародних зв’язків України.