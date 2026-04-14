Зеленский предупредил о возможной новой массированной атаке РФ этой ночью
После прошлогодней атаки РФ на Днепр агрессоры, вероятно, готовят новый массированный обстрел Украины.
Об этом предупредил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Осло.
Что сказал Зеленский о новом массированном обстреле
Владимир Зеленский подчеркнул, что российский удар по Днепру привел к гибели людей. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
– Многие получили ранения – около 30 человек. И сегодня вечером может быть еще одно русское нападение. Многие Шахеды сейчас находятся в украинском небе, и также могут быть применены ракеты, – заявил президент.
Он добавил, что поэтому Украине необходимо поддерживать свою противовоздушную оборону.
Зеленский добавил, что благодарен Норвегии за готовность помогать Украине.
– Благодарю лично Йонаса, Норвегию и всех норвежцев за военную и энергетическую помощь Украине, укрепление нашей ПВО и готовность продолжать поддержку PURL. Мы чувствуем вашу поддержку и искренне благодарны за нее, – сказал украинский лидер.
Напомним, Зеленский подписал соглашение об оборонном партнерстве с Норвегией.