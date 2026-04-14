Президент Володимир Зеленський підписав декларацію про оборонне партнерство з норвезьким прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.

Про це відомо з онлайн-трансляції, опублікованій на каналі президента у Telegram.

Декларація про оборонне партнерство України та Норвегії: що відомо

Йонас Стере зауважив, що декларація про оборонне партнерство України та Норвегією є важливим документом, який переведе співробітництво країн у сфері безпеки на новий, більш стратегічний рівень.

За його словами, Норвегія продовжуватиме надавати Україні значну військову підтримку, включно з боєприпасами, засобами ППО та іншими необхідними можливостями.

– Цей документ закріплює нашу довгострокову відданість Україні і дозволяє нам ще ефективніше координувати зусилля у сфері оборони та безпеки, – наголосив Стере.

Він також заявив, що Норвегія залишається одним із лідерів підтримки України, а підписаний документ є частиною переходу до стратегічного партнерства між Україною та Норвегією, про що країни домовлялися ще лютому 2026 року.

Нагадаємо, Норвегія пообіцяла Україні гарантії безпеки після припинення вогню.

Раніше стало відомо, що 14 квітня, перед візитом у Норвегію, президент Володимир Зеленський побував з робочою поїздкою у Німеччині. Там Україна та Німеччина підписали першу угоду про обмін оборонними даними.

