Зеленський попередив про можливу нову масовану атаку РФ цієї ночі
Після минулонічної атаки РФ на Дніпро агресори, вірогідно, готують новий масований обстріл України.
Про це попередив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Осло.
Що сказав Зеленський про новий масований обстріл
Володимир Зеленський наголосив, що російський удар по Дніпру призвів до загибелі людей. Він висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим.
– Багато хто отримав поранення – близько 30 людей. І сьогодні ввечері може бути ще один російський напад. Багато Шахедів зараз перебувають в українському небі, і також можуть бути застосовані ракети, – заявив президент.
Він додав, що через це Україні необхідно підтримувати свою протиповітряну оборону.
Зеленський додав, що вдячний Норвегії за готовність допомагати Україні.
– Дякую особисто Йонасу, Норвегії та всім норвежцям за військову й енергетичну допомогу Україні, зміцнення нашої ППО та готовність продовжувати підтримку PURL. Ми відчуваємо вашу підтримку та щиро вдячні за неї, – сказав український лідер.
