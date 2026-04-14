Після минулонічної атаки РФ на Дніпро агресори, вірогідно, готують новий масований обстріл України.

Про це попередив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Осло.

Що сказав Зеленський про новий масований обстріл

Володимир Зеленський наголосив, що російський удар по Дніпру призвів до загибелі людей. Він висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим.

– Багато хто отримав поранення – близько 30 людей. І сьогодні ввечері може бути ще один російський напад. Багато Шахедів зараз перебувають в українському небі, і також можуть бути застосовані ракети, – заявив президент.

Він додав, що через це Україні необхідно підтримувати свою протиповітряну оборону.

Зеленський додав, що вдячний Норвегії за готовність допомагати Україні.

– Дякую особисто Йонасу, Норвегії та всім норвежцям за військову й енергетичну допомогу Україні, зміцнення нашої ППО та готовність продовжувати підтримку PURL. Ми відчуваємо вашу підтримку та щиро вдячні за неї, – сказав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський підписав угоду про оборонне партнерство з Норвегією.

