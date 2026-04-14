Взрывы в Днепре: после ракетной атаки вспыхнул пожар, 15 пострадавших
Взрывы в Днепре прогремели, когда город находился под угрозой ракетного удара.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Днепре 14 апреля: что известно
Перед тем как в городе прогремели взрывы, Воздушные силы ВС Украины сообщали о движении ракеты в направлении Днепра.
Впоследствии прогремели взрывы в Днепре.
Известно, что на месте попадания возник пожар.
Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, после взрывов в Днепре жилая застройка не пострадала.
Как только позволят чрезвычайники, коммунальные службы начнут расчищать приезжую часть.
Кроме того, в результате атаки ранения получили 15 человек, из них девять в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее российские войска уже атаковали Днепропетровскую область.
В частности, враг второй раз за несколько часов нанес удар по Кривому Рогу, попав по объектам инфраструктуры.
Тогда на месте возник пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
