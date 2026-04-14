Взрывы в Днепре прогремели, когда город находился под угрозой ракетного удара.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Днепре 14 апреля: что известно

Перед тем как в городе прогремели взрывы, Воздушные силы ВС Украины сообщали о движении ракеты в направлении Днепра.

Впоследствии прогремели взрывы в Днепре.

Известно, что на месте попадания возник пожар.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, после взрывов в Днепре жилая застройка не пострадала.

Как только позволят чрезвычайники, коммунальные службы начнут расчищать приезжую часть.

Кроме того, в результате атаки ранения получили 15 человек, из них девять в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее российские войска уже атаковали Днепропетровскую область.

В частности, враг второй раз за несколько часов нанес удар по Кривому Рогу, попав по объектам инфраструктуры.

Тогда на месте возник пожар, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

