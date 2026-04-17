Карта боевых действий на 17 апреля 2026 года — обстановка на фронте
Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
По уточненной информации, вчера противник совершил два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 9 701 дрон-камикадзе и осуществил 3 771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них — из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 17 апреля 2026 года
Ситуация в Украине на 17 апреля 2026 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник четыре раза атаковал позиции наших защитников, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Симиновка, Ветеринарное и Старица.
На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Куриловка.
На Лиманском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.
На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.
На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Березовое и Новоалександровка.
На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Заречное и Цветково.
На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезные наступательные действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 17 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 316 070 (+1 000);
- танков — 11 870 (+4);
- боевых бронированных машин — 24 400 (+9);
- артиллерийских систем — 40 160 (+114);
- реактивных систем залпового огня — 1 739 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 349 (+2);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410);
- крылатых ракет — 4 549 (+12);
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253);
- специальной техники — 4 129 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.