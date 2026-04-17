Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник совершил два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 9 701 дрон-камикадзе и осуществил 3 771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Украине на 17 апреля 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник четыре раза атаковал позиции наших защитников, совершил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Симиновка, Ветеринарное и Старица.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Куриловка.

На Лиманском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещеевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Березовое и Новоалександровка.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Железнодорожное, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Еленоконстантиновка, Заречное и Цветково.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезные наступательные действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 17 апреля 2026 года

личного состава — около 1 316 070 (+1 000);

танков — 11 870 (+4);

боевых бронированных машин — 24 400 (+9);

артиллерийских систем — 40 160 (+114);

реактивных систем залпового огня — 1 739 (+1);

средств противовоздушной обороны — 1 349 (+2);

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 243 008 (+2 410);

крылатых ракет — 4 549 (+12);

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 90 014 (+253);

специальной техники — 4 129 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1514-е сутки.

