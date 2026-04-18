В Яворове Львовской области трое человек ворвались в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и попытались напасть на военнослужащих.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

Нападение на ТЦК в Яворове: что известно

Инцидент произошел 17 апреля около 22:20 в помещении Яворивского районного ТЦК и СП.

По информации центра, трое человек ворвались в здание и попытались совершить нападение на военнослужащих взвода охраны.

Военные оперативно отреагировали и остановили нападавших на месте.

На место происшествия прибыли правоохранители. Двух участников нападения задержали сразу после инцидента. Еще одного фигуранта сейчас разыскивают.

Правоохранительные органы проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.

В ТЦК отметили, что подобные действия недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны.

— Во время масштабной войны силу и злость следовало бы применять против врага. Однако находятся те, кто нападает на своих же военных, — отметили в сообщении.

В центре добавили, что правовую оценку действиям нападавших предоставит суд, и они будут нести ответственность по закону.

Ранее во Львове произошел резонансный случай с гибелью военнослужащего ТЦК.

По данным следствия, 2 апреля во время конфликта возле одного из магазинов инспектор таможни смертельно ранил 52-летнего военного.

Подозреваемого задержали, а Лычаковский районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

