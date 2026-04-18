Группа людей ворвалась в ТЦК в Яворове и напала на военных: что известно
- В Яворове трое человек ворвались в ТЦК.
- Они пытались напасть на военных.
В Яворове Львовской области трое человек ворвались в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и попытались напасть на военнослужащих.
Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.
Нападение на ТЦК в Яворове: что известно
Инцидент произошел 17 апреля около 22:20 в помещении Яворивского районного ТЦК и СП.
По информации центра, трое человек ворвались в здание и попытались совершить нападение на военнослужащих взвода охраны.
Военные оперативно отреагировали и остановили нападавших на месте.
На место происшествия прибыли правоохранители. Двух участников нападения задержали сразу после инцидента. Еще одного фигуранта сейчас разыскивают.
Правоохранительные органы проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия.
В ТЦК отметили, что подобные действия недопустимы, особенно в условиях полномасштабной войны.
— Во время масштабной войны силу и злость следовало бы применять против врага. Однако находятся те, кто нападает на своих же военных, — отметили в сообщении.
В центре добавили, что правовую оценку действиям нападавших предоставит суд, и они будут нести ответственность по закону.
Ранее во Львове произошел резонансный случай с гибелью военнослужащего ТЦК.
По данным следствия, 2 апреля во время конфликта возле одного из магазинов инспектор таможни смертельно ранил 52-летнего военного.
Подозреваемого задержали, а Лычаковский районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.