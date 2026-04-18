У Яворові Львівської області троє осіб увірвалися до приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та спробували напасти на військовослужбовців.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Напад на ТЦК у Яворові: що відомо

Інцидент стався 17 квітня близько 22:20 у приміщенні Яворівського районного ТЦК та СП.

За інформацією центру, троє осіб увірвалися до будівлі та спробували здійснити напад на військовослужбовців взводу охорони.

Військові оперативно відреагували та зупинили нападників на місці.

На місце події прибули правоохоронці. Двох учасників нападу затримали одразу після інциденту. Ще одного фігуранта наразі розшукують.

Правоохоронні органи проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

У ТЦК наголосили, що подібні дії є неприпустимими, особливо в умовах повномасштабної війни.

— Під час масштабної війни силу й злість варто було б застосовувати проти ворога. Однак знаходяться ті, хто нападає на своїх же військових, — зазначили у повідомленні.

У центрі додали, що правову оцінку діям нападників надасть суд, і вони нестимуть відповідальність згідно із законом.

Раніше у Львові стався резонансний випадок із загибеллю військовослужбовця ТЦК.

За даними слідства, 2 квітня під час конфлікту біля одного з магазинів інспектор митниці смертельно поранив 52-річного військового.

Підозрюваного затримали, а Личаківський районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

