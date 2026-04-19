Все инновационные наработки в сфере беспилотных систем должны как можно быстрее внедряться в войсках.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Инновации для войска: заявление Сырского

После совещания с командирами рот, батальонов, полков и бригад беспилотных систем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул необходимость ускорения внедрения новых решений в сфере БпС, а также оперативного реагирования на проблемные вопросы в подразделениях.

Сейчас смотрят

— Инновационные разработки, рационализаторские предложения, лайфхаки по направлению беспилотных систем должны быть обобщены и доведены до войск в кратчайшие сроки. Также без промедлений должны быть решены проблемные вопросы, – заявил Александр Сырский.

Для того чтобы обеспечить оперативное решение проблемных вопросов в этой сфере, определены первоочередные задачи.

По словам Александра Сырского, работа по развитию беспилотных систем ведется в тесном взаимодействии с командирами разных уровней.

Он подчеркнул, что такой подход позволяет быстро сокращать путь от появления инновационных решений в подразделениях до их масштабирования в войсках.

Главнокомандующий отметил, что ожидает эффективной совместной работы от представителей более ста воинских частей и органов военного управления, применяющих беспилотные комплексы.

В ходе совещания командиры рот, батальонов, полков и бригад беспилотных систем поделились своим опытом работы. Это, по его словам, помогает формировать общую базу знаний, навыков и методик.

— Шлось также об эффективности наших организационных и тактических решений по направлению применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь батальонов БпС в бригадах территориальной обороны, – сообщил Сырский.

Сырский также отметил эффективное применение силами обороны разведывательных и ударных БпЛА самолетного и мультироторного типов, FPV-дронов, беспилотников на радиоуправлении и оптоволокне, дронов-перехватчиков, а также наземных роботизированных комплексов.

В то же время он указал и на проблемные вопросы, в частности в сфере закупок, финансирования R&D-мастерских и оргштатных изменений в подразделениях БпС.

По его словам, конкуренция с российским агрессором продолжается одновременно в трех измерениях – технологиях, качестве и численности беспилотных подразделений и экономических возможностях сторон.

Сырский подчеркнул, что Украине необходимо и дальше усиливать собственные возможности в сфере беспилотных систем, чтобы сохранять преимущество и беречь жизнь военных.

Напомним, 18 апреля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что роботизированные системы должны полностью выполнять фронтовую логистику.

По его словам, за это полугодие Украина законтрактует и будет постепенно поставлять на фронт вдвое больше роботизированных комплексов, чем в 2025 году. В частности, речь идет о 25 тыс. НРК.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.