Усі інноваційні напрацювання у сфері безпілотних систем мають якнайшвидше впроваджуватися у військах.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Інновації для війська: заява Сирського

Після наради з командирами рот, батальйонів, полків і бригад безпілотних систем Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності пришвидшення впровадження нових рішень у сфері БпС, а також оперативного реагування на проблемні питання в підрозділах.

Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання, – заявив Олександр Сирський.

Для того, щоб забезпечити оперативне вирішення проблемних питань у цій сфері, визначено першочергові завдання.

За словами Олександра Сирського, робота з розвитку безпілотних систем ведеться у тісній взаємодії з командирами різних рівнів.

Він наголосив, що такий підхід дозволяє швидко скорочувати шлях від появи інноваційних рішень у підрозділах до їх масштабування у військах.

Головнокомандувач зазначив, що очікує ефективної спільної роботи від представників понад ста військових частин та органів військового управління, які застосовують безпілотні комплекси.

Під час наради командири рот, батальйонів, полків і бригад безпілотних систем поділилися своїм досвідом роботи. Це, за його словами, допомагає формувати спільну базу знань, навичок і методик.

— Йшлося також про ефективність наших організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів БпС у бригадах територіальної оборони, – повідомив Сирський.

Сирський також відзначив ефективне застосування Силами оборони розвідувальних та ударних БпЛА літакового і мультироторного типів, FPV-дронів, безпілотників на радіоуправлінні та оптоволокні, дронів-перехоплювачів, а також наземних роботизованих комплексів.

Водночас він вказав і на проблемні питання, зокрема у сферах закупівель, фінансування R&D-майстерень та оргштатних змін у підрозділах БпС.

За його словами, конкуренція з російським агресором триває одночасно у трьох вимірах – технологіях, якості й чисельності безпілотних підрозділів та економічних можливостях сторін.

Сирський наголосив, що Україні необхідно й надалі посилювати власні спроможності у сфері безпілотних систем, щоб зберігати перевагу та берегти життя військових.

Нагадаємо, 18 квітня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що роботизовані системи мають повністю виконувати фронтову логістику.

За його словами, за це півріччя Україна законтрактує та поступово постачатиме на фронт вдвічі більше роботизованих комплексів ніж у 2025 році. Зокрема, йдеться про 25 тис. НРК.

