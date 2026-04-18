Роботизовані системи мають повністю взяти на себе фронтову логістику в українській армії.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, анонсувавши збільшення постачання наземних роботизованих комплексів для війська.

Україна масштабує НРК для фронту: що відомо

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, наземні роботизовані комплекси вже виконують важливі завдання на фронті, зокрема з логістики та евакуації.

Зараз дивляться

— Лише за березень – 9 000+ виконаних місій військовими. Наша мета – 100% фронтової логістики мають виконувати роботизовані системи, – повідомив Федоров.

Міністр повідомив, що у першому півріччі 2026 року за збільшеною потребою держава планує законтрактувати 25 тис. роботизованих комплексів, які поступово постачатимуться на фронт.

Це вдвічі більше, ніж було поставлено за весь 2025 рік.

Для пришвидшення постачання вже ухвалено низку рішень. Зокрема, розблоковано контрактування після змін у податковому законодавстві, синхронізовано фінансування та збільшено річний обсяг закупівель.

Також Агенція оборонних закупівель прискорила укладання контрактів із виробниками.

Окремо при Міністерстві оборони запускають центр компетенцій НРК, який, за словами Михайла Федорова, разом із Генштабом і військовими має пришвидшити впровадження роботизованих систем на фронті та стати єдиною точкою взаємодії для виробників.

Міністр оборони зазначив, що ринок наземних роботизованих комплексів в Україні стрімко розвивається. Наразі в секторі працюють понад 280 компаній, які пропонують більш як 550 рішень.

— Разом із виробниками зафіксували ключові виклики: масштабування виробництва, стандартизація, навчання, локалізація компонентів, полігони, інтеграція в бойові процеси. За кожним напрямом, за завданням президента, готуємо рішення, щоб забезпечити безперебійне постачання технологій на фронт, – додав Федоров.

За його словами, держава також масштабує інші напрями defence tech: інженерні комплекси для мінування та розмінування, бойові платформи, наземні дрони-камікадзе та автоматизовані турелі для боротьби з повітряними цілями.

Нагадаємо, на початку квітня уряд запустив експериментальний механізм швидких закупівель оборонних інновацій.

Він дає змогу Міністерству оборони за спрощеною процедурою придбати нові технологічні рішення, передавати їх підрозділам ЗСУ для бойового тестування та оперативно впроваджувати системи, які підтвердили ефективність на фронті.

У Міноборони зазначали, що раніше подібні розробки потрапляли до війська несистемно, без окремої процедури для їхнього випробування та подальшого масштабування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.