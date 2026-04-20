Резерв+ — это мобильное приложение, которое помогает хранить и обновлять данные о военнообязанных и упрощает взаимодействие с территориальными центрами комплектования.

В то же время на практике иногда возникают несоответствия между данными, в частности в отношении заключений военно-медицинских комиссий (ВЛК) или статуса годности к военной службе.

Что делать, если непригодный стал военнообязанным в Резерв+, и как исправить ситуацию, Факти ICTV спросили у старшего юриста, адвоката АО “Reliance” Дианы Груминской.

Непригодный, но числится в Резерв+: причины

Ситуация, когда у человека есть заключение “непригоден к военной службе”, но при этом он числится военнообязанным в Резерв+, на практике встречается все чаще.

Почему непригоден, но числится в Резерве+:

ошибки при внесении данных,

обновление реестров без учета предыдущих заключений ВЛК,

изменение нормативной базы.

Впрочем, такой статус является юридически спорным и подлежит исправлению.

Адвокат подчеркнула, что статус “непригодный” (по результатам военно-врачебной комиссии) означает освобождение от исполнения воинской обязанности в мирное время или полностью — в зависимости от формулировки заключения.

— Если же лицо ошибочно внесено в Резерв+ как военнообязанный, это не создает новых обязанностей, но может повлечь за собой риски, например, получение повесток или ограничение прав, — предупредила адвокат.

Что делать, если непригоден, но числится в Резерве+

В такой ситуации нет необходимости в личном визите в ТЦК.

Порядок действий:

Проверка документов. Необходимо убедиться, что у вас на руках имеется действующее заключение ВЛК с четкой формулировкой “непригоден” (с указанием — временно или постоянно).

Актуализация данных через электронные сервисы. Если информация о статусе отображается некорректно (в частности, в приложениях или реестрах), следует подать электронное обращение через официальные каналы. Например, через кабинет призывника/военнообязанного или другие государственные сервисы (если доступны). К обращению прилагаются сканированные копии документов ВЛК.

Письменное обращение (дистанционно). Отправка заказного письма в соответствующий ТЦК с требованием исправить учетные данные. В заявлении следует четко сослаться на заключение ВЛК и приложить копии подтверждающих документов.

Фиксация обращения. Важно сохранять доказательства подачи заявления (квитанции, электронные подтверждения), ведь это имеет значение в случае дальнейших недоразумений.

Нужно ли повторно проходить ВЛК

Адвокат рассказала, что в отношении повторного прохождения ВЛК законодательство формально предусматривает возможность повторного медицинского осмотра, в частности, в случае сомнений относительно предыдущего заключения или изменений в состоянии здоровья.

Однако принудительное направление на ВЛК без надлежащих оснований (например, без решения уполномоченного органа или без вручения соответствующих документов) является сомнительным с точки зрения законности.

— Иными словами, сам факт ошибки в реестре не является основанием автоматически обязывать лицо проходить ВЛК повторно, — пояснила адвокат.

В то же время на практике ТЦК может инициировать уточнение данных — и в таком случае важно действовать исключительно в рамках закона, не игнорируя официальные уведомления, но и не соглашаясь на неправомерные требования.

Учитывая вышеизложенное, если лицо фактически является непригодным, но числится в Резерв+ — это техническая или административная ошибка, которую можно и нужно исправить посредством документального подтверждения и официальных обращений.

