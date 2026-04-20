Резерв+ — це мобільний застосунок, який допомагає зберігати та оновлювати дані про військовозобов’язаних і спрощує взаємодію з територіальними центрами комплектування.

Водночас на практиці інколи виникають невідповідності між даними, зокрема щодо висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) або статусу придатності до військової служби.

Що робити, якщо непридатний став військовозобовʼязаним у Резерв+ та як виправити ситуацію, Факти ICTV розпитали у старшої юристки, адвокатки АО “Reliance” Діани Грумінської.

Непридатний, але в Резерв+ на обліку: причини

Ситуація, коли особа має висновок “непридатний до військової служби”, але водночас обліковується як військовозобов’язаний у Резерв+, на практиці трапляється дедалі частіше.

Чому непридатний, але в Резерв+ на обліку:

помилки при внесенні даних,

оновлення реєстрів без урахування попередніх висновків ВЛК,

зміна нормативної бази.

Втім, такий статус є юридично суперечливим і підлягає виправленню.

Адвокатка наголосила, що статус “непридатний” (за результатами військово-лікарської комісії) означає звільнення від виконання військового обов’язку в мирний час або повністю — залежно від формулювання висновку.

– Якщо ж особу помилково внесено до Резерв+ як військовозобов’язану, це не створює нових обов’язків, але може спричинити ризики, наприклад, отримання повісток чи обмеження прав, — попередила адвокатка.

Що робити, якщо непридатний, але в Резерв+ на обліку

У такій ситуації немає необхідності у особистому візиті до ТЦК.

Алгоритм дій:

Перевірка документів. Необхідно переконатися, що на руках є чинний висновок ВЛК із чітким формулюванням “непридатний” (з уточненням — тимчасово чи постійно). Актуалізація даних через електронні сервіси. Якщо інформація про статус відображається некоректно (зокрема в застосунках або реєстрах), варто подати електронне звернення через офіційні канали. Наприклад, через кабінет призовника/військовозобов’язаного або інші державні сервіси (якщо доступні). До звернення додаються скан-копії документів ВЛК. Письмове звернення (дистанційно). Направлення рекомендованого листа до відповідного ТЦК із вимогою виправити облікові дані. У заяві слід чітко послатися на висновок ВЛК та додати копії підтверджуючих документів. Фіксація звернення. Важливо зберігати докази подання заяви (квитанції, електронні підтвердження), адже це має значення у випадку подальших непорозумінь.



Чи потрібно повторно проходити ВЛК

Адвокатка розповіла, щодо повторного проходження ВЛК, то формально законодавство передбачає можливість повторного медичного огляду, зокрема, у разі сумнівів щодо попереднього висновку або змін у стані здоров’я.

Проте примусове направлення на ВЛК без належних підстав (наприклад, без рішення уповноваженого органу чи без вручення відповідних документів) є сумнівним з точки зору законності.

– Інакше кажучи, сам факт помилки в реєстрі не є підставою автоматично зобов’язувати особу проходити ВЛК повторно, — пояснила адвокатка.

Водночас на практиці ТЦК може ініціювати уточнення даних — і в такому випадку важливо діяти виключно в межах правового поля, не ігноруючи офіційні повідомлення, але й не погоджуючись на неправомірні вимоги.

Враховуючи вищевикладене, якщо особа фактично є непридатною, але значиться в Резерв+ — це технічна або адміністративна помилка, яку можна і потрібно виправити через документальне підтвердження та офіційні звернення.

