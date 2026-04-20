Самым быстрым способом остановить боевые действия есть фиксация позиций на нынешней линии столкновения с последующим переходом к дипломатии. Однако этот процесс должны поддержать все участники мирных переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой, комментируя визиты спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Москву и важность их приезда в Киев.

Зеленский о самом быстром формате окончания войны

По словам Зеленского, визит специальных представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Украину необходим им самим. По мнению президента Украины, это неуважение ездить в Москву и не приезжать в Киев.

Сейчас смотрят

– Мы не должны делать с приезда Джареда и Уиткоффа какой-то особой сенсации, потому что мы с ними на контакте, первое. Вторая история, я считаю, что их приезд нужен не нам, а им. Почему? Потому что это неуважение ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто это неуважение, – утверждает он.

Зеленский выразил понимание, что на территории Украины более сложная логистика. Однако он предложил альтернативу: встретиться в других странах, если они не хотят ехать в Украину.

– Мы ведь не о месте, а о результате. Они в контакте по телефону, выражают желание продолжать коммуникацию и переговоры, – сказал он.

Главный вопрос в том, что россияне не хотят прекращать полномасштабную войну против Украины в формате, в котором сегодня, скорее всего, ее можно закончить – стоять там, где есть контактная линия.

– Это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, убийства. Вот это и есть. Самый быстрый формат как прекратить убийства. И нужно, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру, извините, а было одинаковое понимание, – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина предлагает несложный формат, потому что иначе трудно контролировать исполнение договоренностей. По его мнению, сначала нужно прекратить огонь на долгосрочную перспективу.

– И это может быть окончание войны в боевой форме. Военной формой. И перейдем в следующие шаги уже дипломатические. Но если вопрос – нет, условие только одно – выйти, – отметил Зеленский.

По мнению президента, это выглядит так, будто стороны договорились без Украины.

– Вопрос по безопасности №1. Мы выходим из Донбасса, они так хотят, – объяснил Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.