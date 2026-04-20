Найшвидшим способом зупинити бойові дії є фіксація позицій на нинішній лінії зіткнення з подальшим переходом до дипломатії. Проте цей процес мають підтримати всі учасники мирних переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Факти тижня Оксані Соколовій, коментуючи візити спецпредставників президента США Дональда Трампа до Москви та важливість їхнього приїзду в Київ.

Зеленський про найшвидший формат закінчення війни

За словами Зеленського, візит спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України необхідний їм самим. На думку президента України, це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ.

Зараз дивляться

– Ми не повинні робити з приїзду Джареда і Віткоффа якоїсь особливої сенсації, тому що ми з ними на контакті, перше. Друга історія, я вважаю, що їхній приїзд потрібен не нам, а їм. Чому? Тому що це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ. Просто це неповага, – стверджує він.

Зеленський висловив розуміння, що на території України складніша логістика. Проте він запропонував альтернативу: зустрітися в інших країнах, якщо вони не хочуть їхати в Україну.

– Ми ж не про місце, а про результат. Вони в контакті по телефону, висловлюють бажання продовжувати комунікацію і перемовини, – сказав він.

Головне питання в тому, що росіяни не хочуть припиняти повномасштабну війну проти України в форматі, в якому сьогодні, найімовірніше, її можна закінчити – стояти там, де є контактна лінія.

– Це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, вбивства. Ось це і є. Найшвидший формат, як припинити вбивства. І треба, щоб в цей формат грались всі серйозні люди. Не грали свою гру, вибачте, а було однакове розуміння, – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна пропонує нескладний формат, тому що інакше важко контролювати виконання домовленостей. На його думку, спочатку потрібно припинити вогонь на довготривалу перспективу.

– І це може бути закінчення війни в бойової формі. Військовою формою. І перейдемо в наступні кроки вже дипломатичні. Але якщо питання – ні, умова тільки одна – вийти, – зазначив Зеленський.

На думку президента, це виглядає так, ніби сторони домовилися без України.

– Безпекове питання №1. Ми виходимо з Донбасу, вони так хочуть, – пояснив Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.