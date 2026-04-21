Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейской Анне Дудиной за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей во время теракта в Киеве 18 апреля.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции в зале суда.

Теракт в Киеве: мера пресечения Дудиной

Одной из подозреваемых по делу о служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе Киева является Анна Дудина. Суд избрал ей меру пресечения: два месяца содержания под стражей.

Как и в случае с первым подозреваемым, она может выйти под залог в размере 266 тыс. грн.

Сторона обвинения просила для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обосновывая необходимость ареста, прокурор указал на риски давления на свидетелей и другого подозреваемого по делу, а также вероятность уничтожения или искажения доказательств.

Кроме того, он считает, что Дудина может препятствовать следствию.

Во время судебного заседания подозреваемая отрицала вину в служебной халатности, назвав ходатайство об аресте необоснованным.

По словам полицейской, экипаж выезжал на вызов относительно хулиганства, а не вооруженного нападения.

Сторона защиты настаивала на назначении ночного домашнего ареста вместо содержания под стражей.

Ранее меру пресечения избрали для полицейского Михаила Дробницкого, которого также подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве.

