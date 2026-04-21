Теракт в Киеве: полицейской Дудиной назначили содержание под стражей
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейской Анне Дудиной за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей во время теракта в Киеве 18 апреля.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции в зале суда.
Одной из подозреваемых по делу о служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе Киева является Анна Дудина. Суд избрал ей меру пресечения: два месяца содержания под стражей.
Как и в случае с первым подозреваемым, она может выйти под залог в размере 266 тыс. грн.
Сторона обвинения просила для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.
Обосновывая необходимость ареста, прокурор указал на риски давления на свидетелей и другого подозреваемого по делу, а также вероятность уничтожения или искажения доказательств.
Кроме того, он считает, что Дудина может препятствовать следствию.
Во время судебного заседания подозреваемая отрицала вину в служебной халатности, назвав ходатайство об аресте необоснованным.
По словам полицейской, экипаж выезжал на вызов относительно хулиганства, а не вооруженного нападения.
Сторона защиты настаивала на назначении ночного домашнего ареста вместо содержания под стражей.
Ранее меру пресечения избрали для полицейского Михаила Дробницкого, которого также подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве.