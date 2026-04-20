Двум полицейским сообщили о подозрении за действия во время теракта в Киеве, в результате которого погибли семь человек и пострадали еще 13 людей.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, обнародовав видеозапись по бодикамеры полицейских.

Теракт в Киеве: подозрения двум полицейским

По словам Кравченко, он провел совещание с прокурорами и посмотрел видеоматериалы с места теракта в Киеве, который прошел в субботу, 18 апреля.

Как отметил генеральный прокурор, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе в столице. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Рядом с ними находились другие люди, среди которых еще один ребенок, уточнил Кравченко.

– Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка, – говорится в сообщении.

По словам Кравченко, вместо помощи патрульные фактически сбегают с места стрельбы, имея с собой табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения.

Как утверждает генеральный прокурор, вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих из-за бездействия полицейских.

Он добавил, что в период с 16:35 до 18:00 в тот день стрелок убил шесть человек в Киеве. Вскоре в больнице умер еще один человек от ранений. Он стал седьмым погибшим в результате теракта.

Двум работникам Управления патрульной полиции в Киеве сообщили о подозрении из-за их действий во время террористического акта.

Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

