Вместо помощи — сбежали: двум полицейским объявили подозрение из-за теракта в Киеве
- Двум столичным патрульным сообщили о подозрении из-за служебной халатности во время теракта в Киеве, что привело к гибели семи человек.
- По данным следствия, полицейские покинули место стрельбы вместо того, чтобы оказать помощь раненым и обезвредить нападавшего.
Двум полицейским сообщили о подозрении за действия во время теракта в Киеве, в результате которого погибли семь человек и пострадали еще 13 людей.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, обнародовав видеозапись по бодикамеры полицейских.
Теракт в Киеве: подозрения двум полицейским
По словам Кравченко, он провел совещание с прокурорами и посмотрел видеоматериалы с места теракта в Киеве, который прошел в субботу, 18 апреля.
Как отметил генеральный прокурор, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе в столице. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной медицинской помощи.
Рядом с ними находились другие люди, среди которых еще один ребенок, уточнил Кравченко.
– Мальчик с огнестрельным ранением, просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка, – говорится в сообщении.
По словам Кравченко, вместо помощи патрульные фактически сбегают с места стрельбы, имея с собой табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения.
Как утверждает генеральный прокурор, вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих из-за бездействия полицейских.
Он добавил, что в период с 16:35 до 18:00 в тот день стрелок убил шесть человек в Киеве. Вскоре в больнице умер еще один человек от ранений. Он стал седьмым погибшим в результате теракта.
Двум работникам Управления патрульной полиции в Киеве сообщили о подозрении из-за их действий во время террористического акта.
Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.