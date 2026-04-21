Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейській Анні Дудіній за неналежне виконання службових обовʼязків під час теракту в Києві 18 квітня.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції у залі суду.

Теракт у Києві: запобіжний захід Дудіній

Однією з підозрюваних у справі про службову недбалість під час стрілянини в Голосіївському районі Києва є Анна Дудіна. Суд обрав їй запобіжний захід: два місяці тримання під вартою.

Як і у випадку з першим підозрюваним, вона може вийти під заставу в розмірі 266 тис. грн.

Сторона обвинувачення просила для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи необхідність арешту, прокурор вказав на ризики тиску на свідків та іншого підозрюваного у справі, а також на ймовірність знищення або спотворення доказів.

Крім того, він вважає, що Дудіна може перешкоджати слідству.

Під час судового засідання підозрювана заперечила провину в службовій недбалості, назвавши клопотання про арешт необґрунтованим.

За словами поліцейської, екіпаж виїжджав на виклик щодо хуліганства, а не збройного нападу.

Сторона захисту наполягала на призначенні нічного домашнього арешту замість тримання під вартою.

Раніше запобіжний захід обрали для поліцейського Михайла Дробницького, якого також підозрюють в неналежному виконанні службових обовʼязків під час теракту в Києві.

