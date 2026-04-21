Теракт у Києві: поліцейській Дудіній призначили тримання під вартою
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейській Анні Дудіній за неналежне виконання службових обовʼязків під час теракту в Києві 18 квітня.
Про це стало відомо з онлайн-трансляції у залі суду.
Теракт у Києві: запобіжний захід Дудіній
Однією з підозрюваних у справі про службову недбалість під час стрілянини в Голосіївському районі Києва є Анна Дудіна. Суд обрав їй запобіжний захід: два місяці тримання під вартою.
Як і у випадку з першим підозрюваним, вона може вийти під заставу в розмірі 266 тис. грн.
Сторона обвинувачення просила для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обґрунтовуючи необхідність арешту, прокурор вказав на ризики тиску на свідків та іншого підозрюваного у справі, а також на ймовірність знищення або спотворення доказів.
Крім того, він вважає, що Дудіна може перешкоджати слідству.
Під час судового засідання підозрювана заперечила провину в службовій недбалості, назвавши клопотання про арешт необґрунтованим.
За словами поліцейської, екіпаж виїжджав на виклик щодо хуліганства, а не збройного нападу.
Сторона захисту наполягала на призначенні нічного домашнього арешту замість тримання під вартою.
Раніше запобіжний захід обрали для поліцейського Михайла Дробницького, якого також підозрюють в неналежному виконанні службових обовʼязків під час теракту в Києві.