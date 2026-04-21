Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении патрульного Михаила Дробницкого, которого подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Теракт в Киеве: мера пресечения Дробницкому

Патрульного подозревают в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Служба безопасности Украины расследует стрельбу, в результате которой погибли семь человек, как террористический акт.

Михаилу Дробницкому суд избрал меру пресечения: два месяца под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Сторона обвинения настаивала на двухмесячном аресте подозреваемого. По словам прокурора Сергея Ходаковского, показания очевидцев указывают на бездействие патрульных: они не оказали помощь раненым, оставили людей в опасности и не попытались остановить стрельбу.

Доказательную базу дополнили видеозаписями со смартфонов свидетелей и нагрудных камер правоохранителей.

В суде Михаил Дробницкий возразил обвинения в бегстве, объяснив свои действия поиском укрытия от огня.

По словам подозреваемого, после прибытия на вызов его экипаж обнаружил раненых, в частности ребенка.

Дробницкий утверждает, что дал напарнице указание осмотреть ребенка, а также спросил по рации о подкреплении и медицинской помощи.

Адвокат Михаил Баховский заявил, что сторона защиты готовит апелляцию и планирует внести назначенный судом залог.

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения — ночном домашнем аресте, однако суд это ходатайство не удовлетворил.

