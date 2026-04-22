Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении группе военнослужащих одного из районных ТЦК Харькова и другим военным, которые действовали по предварительному сговору и пытали гражданских граждан Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Военнослужащих харьковского ТЦК подозревают в пытках гражданских

— Фигурантам сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц… Среди фигурантов – майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников, — отмечается в сообщении.

С целью реализации преступного замысла майор привлек военнослужащих подразделения охраны того же ТЦК.

А также военных, в обязанности которых входило проведение рекрутинга кандидатов в воинские части для дальнейшего прохождения службы по призыву во время мобилизации.

Фигуранты, прикрываясь проведением мероприятий оповещения и призыва граждан на военную службу во время мобилизации, незаконно проникли в частное домовладение.

Во время так называемого обыска они представились сотрудниками СБУ и, применяя физическое насилие и угрозы, требовали от гражданских лиц признания причастности к преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Когда один из мужчин пытался оказать сопротивление, он был ранен из огнестрельного оружия.

После этого злоумышленники силой доставили двух потерпевших в здание ТЦК, где длительное время удерживали их, били, угрожали оружием и заставляли предоставить нужную им информацию.

Одного из потерпевших заставили подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации.

Впоследствии одного из мужчин отпустили, а другому удалось самостоятельно сбежать.

Следствием установлено, что к стрельбе и пыткам причастны шесть человек, которые действовали совместно по заранее разработанному и согласованному плану.

Часть из них являются военнослужащими ТЦК, другие — представителями других военных подразделений.

Санкции соответствующих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства события, а также другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

