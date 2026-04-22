Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру групі військовослужбовців одного з районних ТЦК Харкова та іншим військовим, які діяли за попередньою змовою та катували цивільних громадян України.

– Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб… Серед фігурантів – майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників, – зазначається у повідомленні.

З метою реалізації злочинного задуму майор залучив військовослужбовців підрозділу охорони того ж ТЦК.

Зараз дивляться

А також військових, до обов’язків яких належало проведення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження служби за призовом під час мобілізації.

Фігуранти, прикриваючись “проведенням заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації”, незаконно проникли до приватного домоволодіння.

Під час так званого обшуку вони назвалися співробітниками СБУ та, застосовуючи фізичне насильство і погрози, вимагали від цивільних осіб визнання причетності до злочинної діяльності, пов’язаної з розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин.

Коли один із чоловіків намагався чинити спротив, його було поранено з вогнепальної зброї.

Після цього зловмисники силою доставили двох потерпілих до будівлі ТЦК, де тривалий час утримували їх, били, погрожували зброєю та змушували надати потрібну їм інформацію.

Одного з потерпілих змусили підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Згодом одного з чоловіків відпустили, а іншому вдалося самостійно втекти.

Слідством встановлено, що до стрілянини та катувань причетні шестеро осіб, які діяли спільно за заздалегідь розробленим і погодженим планом.

Частина з них є військовослужбовцями ТЦК, інші – представниками інших військових підрозділів.

Санкції відповідних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події, а також інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.