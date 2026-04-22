Перечень документов для переоформления авто в Украине
Покупка автомобиля может показаться сложной, но на самом деле все проще, если знать, какие документы для переоформления авто в Украине нужны и куда обращаться.
Что нужно для переоформления автомобиля: перечень документов
Для переоформления авто в Украине вам понадобятся следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- идентификационный код;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- договор купли-продажи, дарственная, документ о получении наследства или другой, подтверждающий право собственности на транспортное средство;
- квитанция об оплате регистрационного сбора и других услуг сервисного центра МВД;
- экспертное заключение (если авто не новое);
- полис автогражданской ответственности (если вы не хотите оформлять его на месте).
В некоторых случаях могут понадобиться и другие документы, например доверенность, если вы не можете лично присутствовать при переоформлении авто.
Иногда дополнительно нужна справка о месте жительства (если оно не указано в паспорте), экспертное заключение о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.
Какие нужны документы для переоформления автомобиля из-за границы
Иногда перечень может дополняться. При ввозе авто требуют экспертное заключение о соответствии транспортного средства (ТС) требованиям безопасности дорожного движения (БДД). Это документ, который выдается уполномоченным лицом (экспертом) и подтверждает, соответствует ли ТС действующим нормам и правилам, касающимся его технического состояния и эксплуатации на дорогах общего пользования.
В определенных случаях оформление экспертного заключения является обязательным, а именно:
- при регистрации ТС, которое было ввезено на территорию Украины из-за рубежа;
- после проведения капитального ремонта, переоборудования или тюнинга ТС;
- в случае повреждения несущих элементов кузова ТС;
- при замене двигателя или кузова ТС;
- по решению суда или по требованию органов полиции.
Для получения экспертного заключения владелец ТС должен обратиться в аккредитованную лабораторию или сервисный центр, которые имеют соответствующие лицензии и квалифицированный персонал.