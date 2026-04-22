Покупка автомобиля может показаться сложной, но на самом деле все проще, если знать, какие документы для переоформления авто в Украине нужны и куда обращаться.

Что нужно для переоформления автомобиля: перечень документов

Для переоформления авто в Украине вам понадобятся следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи, дарственная, документ о получении наследства или другой, подтверждающий право собственности на транспортное средство;

квитанция об оплате регистрационного сбора и других услуг сервисного центра МВД;

экспертное заключение (если авто не новое);

полис автогражданской ответственности (если вы не хотите оформлять его на месте).

В некоторых случаях могут понадобиться и другие документы, например доверенность, если вы не можете лично присутствовать при переоформлении авто.

Иногда дополнительно нужна справка о месте жительства (если оно не указано в паспорте), экспертное заключение о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

Какие нужны документы для переоформления автомобиля из-за границы

Иногда перечень может дополняться. При ввозе авто требуют экспертное заключение о соответствии транспортного средства (ТС) требованиям безопасности дорожного движения (БДД). Это документ, который выдается уполномоченным лицом (экспертом) и подтверждает, соответствует ли ТС действующим нормам и правилам, касающимся его технического состояния и эксплуатации на дорогах общего пользования.

В определенных случаях оформление экспертного заключения является обязательным, а именно:

при регистрации ТС, которое было ввезено на территорию Украины из-за рубежа;

после проведения капитального ремонта, переоборудования или тюнинга ТС;

в случае повреждения несущих элементов кузова ТС;

при замене двигателя или кузова ТС;

по решению суда или по требованию органов полиции.

Для получения экспертного заключения владелец ТС должен обратиться в аккредитованную лабораторию или сервисный центр, которые имеют соответствующие лицензии и квалифицированный персонал.

