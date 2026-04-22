Купівля автомобіля може здатися складною, але насправді все простіше, якщо знати, які документи для переоформлення авто в Україні потрібні та куди звертатися. 

Що потрібно для переоформлення автомобіля: перелік документів

Для переоформлення авто в Україні вам знадобляться такі документи:

  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • договір купівлі-продажу, дарча, документ про отримання спадщини або інший, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
  • квитанція про оплату реєстраційного збору та інших послуг сервісного центру МВС;
  • експертний висновок (якщо авто не нове);
  • поліс автоцивільної відповідальності (якщо ви не хочете оформлювати його на місці).

У деяких випадках можуть знадобитися й інші документи, наприклад довіреність, якщо ви не можете особисто бути присутніми під час переоформлення авто.

Зараз дивляться

Іноді додатково потрібна довідка про місце проживання (якщо воно не зазначено в паспорті), експертний висновок про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Які потрібні документи для переоформлення автомобіля з-за кордону

Іноді перелік може доповнюватися. Під час ввезення авто вимагають експертний висновок про відповідність транспортного засобу (ТЗ) вимогам безпеки дорожнього руху (БДР). Це документ, який видається уповноваженою особою (експертом) і підтверджує, чи відповідає ТЗ чинним нормам та правилам, що стосуються його технічного стану та експлуатації на дорогах загального користування.

У певних випадках оформлення експертного висновку є обов’язковим, а саме:

  • під час реєстрації ТЗ, яке було ввезено на територію України з-за кордону;
  • після проведення капітального ремонту, переобладнання або тюнінгу ТЗ;
  • у разі пошкодження несучих елементів кузова ТЗ;
  • під час заміни двигуна або кузова ТЗ;
  • за ухвалою суду або на вимогу органів поліції.

Для отримання експертного висновку власник ТЗ повинен звернутися до акредитованої лабораторії або сервісного центру, які мають відповідні ліцензії та кваліфікований персонал.

Читайте також
Документи для здачі практичного іспиту з водіння у сервісному центрі МВС: перелік
документи для здачі практичного іспиту з водіння

Пов'язані теми:

авто з європиДокументи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.