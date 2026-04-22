Купівля автомобіля може здатися складною, але насправді все простіше, якщо знати, які документи для переоформлення авто в Україні потрібні та куди звертатися.

Що потрібно для переоформлення автомобіля: перелік документів

Для переоформлення авто в Україні вам знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

договір купівлі-продажу, дарча, документ про отримання спадщини або інший, що підтверджує право власності на транспортний засіб;

квитанція про оплату реєстраційного збору та інших послуг сервісного центру МВС;

експертний висновок (якщо авто не нове);

поліс автоцивільної відповідальності (якщо ви не хочете оформлювати його на місці).

У деяких випадках можуть знадобитися й інші документи, наприклад довіреність, якщо ви не можете особисто бути присутніми під час переоформлення авто.

Іноді додатково потрібна довідка про місце проживання (якщо воно не зазначено в паспорті), експертний висновок про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Які потрібні документи для переоформлення автомобіля з-за кордону

Іноді перелік може доповнюватися. Під час ввезення авто вимагають експертний висновок про відповідність транспортного засобу (ТЗ) вимогам безпеки дорожнього руху (БДР). Це документ, який видається уповноваженою особою (експертом) і підтверджує, чи відповідає ТЗ чинним нормам та правилам, що стосуються його технічного стану та експлуатації на дорогах загального користування.

У певних випадках оформлення експертного висновку є обов’язковим, а саме:

під час реєстрації ТЗ, яке було ввезено на територію України з-за кордону;

після проведення капітального ремонту, переобладнання або тюнінгу ТЗ;

у разі пошкодження несучих елементів кузова ТЗ;

під час заміни двигуна або кузова ТЗ;

за ухвалою суду або на вимогу органів поліції.

Для отримання експертного висновку власник ТЗ повинен звернутися до акредитованої лабораторії або сервісного центру, які мають відповідні ліцензії та кваліфікований персонал.

