Перелік документів для переоформлення авто в Україні
Купівля автомобіля може здатися складною, але насправді все простіше, якщо знати, які документи для переоформлення авто в Україні потрібні та куди звертатися.
Що потрібно для переоформлення автомобіля: перелік документів
Для переоформлення авто в Україні вам знадобляться такі документи:
- паспорт громадянина України або ID-картка;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- договір купівлі-продажу, дарча, документ про отримання спадщини або інший, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
- квитанція про оплату реєстраційного збору та інших послуг сервісного центру МВС;
- експертний висновок (якщо авто не нове);
- поліс автоцивільної відповідальності (якщо ви не хочете оформлювати його на місці).
У деяких випадках можуть знадобитися й інші документи, наприклад довіреність, якщо ви не можете особисто бути присутніми під час переоформлення авто.
Іноді додатково потрібна довідка про місце проживання (якщо воно не зазначено в паспорті), експертний висновок про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.
Які потрібні документи для переоформлення автомобіля з-за кордону
Іноді перелік може доповнюватися. Під час ввезення авто вимагають експертний висновок про відповідність транспортного засобу (ТЗ) вимогам безпеки дорожнього руху (БДР). Це документ, який видається уповноваженою особою (експертом) і підтверджує, чи відповідає ТЗ чинним нормам та правилам, що стосуються його технічного стану та експлуатації на дорогах загального користування.
У певних випадках оформлення експертного висновку є обов’язковим, а саме:
- під час реєстрації ТЗ, яке було ввезено на територію України з-за кордону;
- після проведення капітального ремонту, переобладнання або тюнінгу ТЗ;
- у разі пошкодження несучих елементів кузова ТЗ;
- під час заміни двигуна або кузова ТЗ;
- за ухвалою суду або на вимогу органів поліції.
Для отримання експертного висновку власник ТЗ повинен звернутися до акредитованої лабораторії або сервісного центру, які мають відповідні ліцензії та кваліфікований персонал.